Kasığından yediği merminin ardından kaçarak manava sığınan ortağını orada yakaladı! Kurşun yağmuruna tuttu - Son Dakika
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Kasığından yediği merminin ardından kaçarak manava sığınan ortağını orada yakaladı! Kurşun yağmuruna tuttu

01.04.2023 11:52

Ankara'da tütün mamulleri satışının yapıldığı iş yerinde ortaklar arasında 'hisse devri' nedeniyle tartışma yaşandı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmanın ardından Ahmet Dikbaş, ortağı Azerbaycan uyruklu Şamil Xalıd'ı kasığından tabancayla vurdu. Dikbaş, kaçıp bir manava sığınan Xalıd'i bu defa da 3 el ateş ederek öldürdü.

Yenimahalle ilçesinde tütün mamulleri satışının yapıldığı iş yerinde ortaklar Ahmet Dikbaş ve Azerbaycan uyruklu Şamil Xalıd arasında hisse devri nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Dikbaş, üzerinde bulunan tabanca ile ortağı Xalıd'e ateş etti.

MANAVA SIĞINDI

Xalıd, kasığına isabet eden kurşunla cadde üzerinde bulunan bir manava sığındı. Dikbaş, Xalıd'ın 3 el daha ateş etti. Xalıd, kalbine isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ORTAĞINI KASIĞINDAN VURUP YARALADI, SIĞINDIĞI MANAVDA DA KALBİNDEN VURUP ÖLDÜRDÜ

HAYATINI KAYBETTİ

Dikbaş polis ekiplerine teslim olurken, Xalıd ise sağlık ekiplerince kaldırıldığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ORTAĞINI KASIĞINDAN VURUP YARALADI, SIĞINDIĞI MANAVDA DA KALBİNDEN VURUP ÖLDÜRDÜ
Şamil Xalıd

HİSSESİNİ BAŞKA BİRİNE DEVRETMEK İSTEMİŞ

Hayatını kaybeden Xalıd'ın eski ortaklarından olan Mirzahan Ş., Ben burada esnafım. Olayı duyduk, çok üzüldük. Şamil burada bilinen ve sevilen bir esnaftı. Kendisi benim de eski ortağım, tütüncü işlettik kendisiyle. Hastaneye kaldırıldıktan sonra öldüğünü duyduk. Ahmet ağabeye de üzüldük, yaşlı biriydi. Olay şöyle; Şamil kendi hissesini başka birine devretmek istemiş. Ortağı Ahmet ise buna izin vermemiş. Tartışma sonrası Ahmet tabancasını çekip Şamil'i vurmuş. Kurşunlardan 3 tanesi kalbine isabet ediyor. Şamil 30 yaşında genç biriydi, çocuğu vardı. Esnaflar olarak çok üzüldük dedi.

ORTAĞINI KASIĞINDAN VURUP YARALADI, SIĞINDIĞI MANAVDA DA KALBİNDEN VURUP ÖLDÜRDÜ
Ahmet Dikbaş

"4 EL SİLAH SESİ DUYDUK VE KENDİMİZİ YERE ATTIK"

Olay sırasında aynı cadde üzerinde olan mahalleli Yusuf Berke Doğan ise Arkadaşlarımızla oturuyorduk. Birden 4 el silah sesi duyduk ve kendimizi yere attık. Etrafta çocuklar da vardı. Çok şükür onlara bir şey olmadı. Kalkıp olay yerine geldiğimizde Şamil'in yaralı olarak yerde yattığını gördük. Kendisini tanırım, Demetevler'de esnaftır. Rahmetli olmuş, ailesine sabır diliyorum diye konuştu.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
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Azerbaycan, Ankara, Hassas İçerik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kasığından yediği merminin ardından kaçarak manava sığınan ortağını orada yakaladı! Kurşun yağmuruna tuttu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kasığından yediği merminin ardından kaçarak manava sığınan ortağını orada yakaladı! Kurşun yağmuruna tuttu - Son Dakika
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