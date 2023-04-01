Kasığından yediği merminin ardından kaçarak manava sığınan ortağını orada yakaladı! Kurşun yağmuruna tuttu

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Yenimahalle ilçesinde tütün mamulleri satışının yapıldığı iş yerinde ortaklar Ahmet Dikbaş ve Azerbaycan uyruklu Şamil Xalıd arasında hisse devri nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Dikbaş, üzerinde bulunan tabanca ile ortağı Xalıd'e ateş etti.

MANAVA SIĞINDI

Xalıd, kasığına isabet eden kurşunla cadde üzerinde bulunan bir manava sığındı. Dikbaş, Xalıd'ın 3 el daha ateş etti. Xalıd, kalbine isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Dikbaş polis ekiplerine teslim olurken, Xalıd ise sağlık ekiplerince kaldırıldığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şamil Xalıd

HİSSESİNİ BAŞKA BİRİNE DEVRETMEK İSTEMİŞ

Hayatını kaybeden Xalıd'ın eski ortaklarından olan Mirzahan Ş., Ben burada esnafım. Olayı duyduk, çok üzüldük. Şamil burada bilinen ve sevilen bir esnaftı. Kendisi benim de eski ortağım, tütüncü işlettik kendisiyle. Hastaneye kaldırıldıktan sonra öldüğünü duyduk. Ahmet ağabeye de üzüldük, yaşlı biriydi. Olay şöyle; Şamil kendi hissesini başka birine devretmek istemiş. Ortağı Ahmet ise buna izin vermemiş. Tartışma sonrası Ahmet tabancasını çekip Şamil'i vurmuş. Kurşunlardan 3 tanesi kalbine isabet ediyor. Şamil 30 yaşında genç biriydi, çocuğu vardı. Esnaflar olarak çok üzüldük dedi.

Ahmet Dikbaş

"4 EL SİLAH SESİ DUYDUK VE KENDİMİZİ YERE ATTIK"

Olay sırasında aynı cadde üzerinde olan mahalleli Yusuf Berke Doğan ise Arkadaşlarımızla oturuyorduk. Birden 4 el silah sesi duyduk ve kendimizi yere attık. Etrafta çocuklar da vardı. Çok şükür onlara bir şey olmadı. Kalkıp olay yerine geldiğimizde Şamil'in yaralı olarak yerde yattığını gördük. Kendisini tanırım, Demetevler'de esnaftır. Rahmetli olmuş, ailesine sabır diliyorum diye konuştu.