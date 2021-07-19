Kasık ağrısına ne iyi gelir ve nasıl geçer? Kasık ağrısı neden olur? Evde kasık ağrısına iyi gelen bitkisel ve doğal çözümler

Sağ ve sol taraflarda meydana gelen kasık ağrısının birçok farklı nedeni olabilir. Devam eden ağrılarda mutlaka bir uzmana görünmeli ve iyileşme sürecinde profesyonel destek alınmalıdır. Kasık ağrılarının çeşitli hormonal nedenler baz alındığında kadınlarda daha fazla görüldüğü ispatlanmış bir gerçektir. Belli başlı yaralanmalar ve kazalar da bu bölgede şiddetli ağrılara doğrudan sebebiyet verebilir.

Kasık Ağrısına Ne İyi Gelir? Evde Kasık Ağrısına İyi Gelen Bitkisel ve Doğal Çözümler

Bal ve arı sütü: Özellikle regl dönemlerinde kasık ağrısı şikayeti bulunan kadınlar, organik ürünlerle beslenerek bu ağrılarını minimum seviyelere çekebilir. Bal ve arı sütüne alerjisi olmayan her kadın, bu gıdaları regl dönemine birkaç gün kala tüketmeye başlayabilir.

Bitki çayları: Bal ve pekmez gibi organik tatlandırıcılarla hazırlanan bitki çayları, doğal birer ağrı kesicidir. Sadece baş ve boyun ağrıları için değil kasık ağrılarını dindirmek için de günde bir ya da iki kere tüketilebilir.

Soğuk uygulama: Kasık ağrısında ağrı ve şişliği azaltmak için soğuk uygulaması da tercih edilebilir. Şişkinliği gidermek için 2-3 saat arayla 5-10 dakika kadar beze sarılı buz bölgeye uygulanabilir.

Dinlenme: Ağrılı kasık bölgesi 1 veya 2 hafta dinledirilmeli. Kasık ağrısı devam ediyorsa yoğun hareketten uzak durulmalı.

Kasık ve Karın Ağrısına Ne İyi Gelir?

Kasık ağrısını geçirmek için yukarıdaki önerilere göz atabilirsiniz. Karın ağrısını geçirme konusunda daha detaylı bilgiye de aşağıdaki içerikten ulaşabilirsiniz.

Kasık Ağrısı Neden Olur? Kasık Ağrısı Nedenleri

Yukarıda sayılan kasık ağrısı nedenleri sadece kadınlar görülmektedir. Ancak birçok farklı hastalık ve neden yetişkinlerde kasık ağrılarının şiddetli bir şekilde hissedilmesine zemin hazırlamaktadır.

Fıtık: Kasıklarda ortaya çıkan fıtıklar kademeli olarak ağrıların hissedilmesine neden olur. Bununla birlikte bel fıtığı teşhisi konulmuş kişilerde ikincil bir belirti olarak kasık bölgesindeki acı hissedilebilir.

Böbrek taşı: Böbrek taşının yol açtığı ağrılar "gezgin ağrı" olarak tanımlanmakta ve vücudun birçok merkezine sirayet etmektedir. Bel ve sırt ağrısı dışında kasık ağrısı şikayeti olan kişilerin böbrek taşı düşürme riski bulunuyor.

Kabızlık: Dört haftadan fazla süren kabızlık rahatsızlığında vücudun diğer uzuvları da yavaş yavaş etkilenmeye başlar. Bu bölümlerden biri de kasıklardır. Bağırsak faaliyetlerinin yavaşlığı ve düzensizliği bedenin alt kısmında baskı oluşturur.

Stres ve depresyon: Stres ve depresyon gibi psikolojik temelli rahatsızlıklar kişilerin fiziksel olarak zarar görmesine de neden olur. Baş ağrısı ilk semptomlardan biridir. Akut seviyede stres hisseden ve depresyona eğilimi gösteren hastalarda ender de olsa kasık ağrısı görülebilir.

Kasık ve Bacak Ağrısına Ne İyi Gelir?

Kasık ağrısını geçirmek için yukarıdaki önerilere göz atabilirsiniz. Bacak ağrısını geçirme konusunda daha detaylı bilgiye de aşağıdaki içerikten ulaşabilirsiniz.

Kadınlarda Kasık Ağrısı Neden Olur?

1- Adet dönemi: Bazı kadınlarda regl dönemi çok daha uzun süreli ve şiddetli geçebilir. Bu da kasık bölgesinde ağrıya sebep olabilir. Doktorların önerdiği ya da yazdığı ağrı kesici ilaçlar bu dönemde kullanılabilir. Bitki özlü doğal ağrı kesiciler de ağrıyı azaltması için içilebilir.

2- Düşük yapmak: İstenmeyen durumların başında gelen düşük, çok şiddetli kasık ağrılarına sebep olabilir. Gizli düşüklerde bir ön belirti olarak görülmeli ve düşük yapan kadın vakit kaybedilmeden müşahede altına alınmalıdır.

3- Dış gebelik: Embriyonun rahim içinde değil başka bir alanda oluşmaya başlaması dış gebeliği beraberinde getirir. Doğumla sonuçlanmayan dış gebelikte periyodik aralıklarla karın ve kasık ağrısı görülebilir.

Sol Kasık Ağrısı Neden Olur?

Sadece sol kasıkta görülen ağrılar çok daha şiddetli hissedilebilir. Aynı zamanda vücut içerisine yerleşen bir hastalığın ön belirtisi de olabilir. Bu nedenle çok daha tehlikeli kabul edilmektedir. Kayıtlara geçen bir diğer neden ise, kasık fıtığıdır. Bu fıtık sadece sol kasıkta şiddetli olarak hissedilebilir.

1- Vücudun aşırı zorlanması: Çok fazla süre ayakta kalarak çalışan kişilerde bel ve sırt ağrılarının yanı sıra kasık ağrıları görülebilir. Bununla birlikte çeşitli sportif ve egzersiz faaliyetlerle bedeni olması gerekenden daha fazla zorlayan kişilerde de ara ara kasık ağrısı görülebilir.

2- İdrar yolları enfeksiyonu: Kadınlarda sol kasık ağrısı ise doğrudan doğruya idrar yolları ile ilintili olabilir. İdrar yollarında büyük oranda enfeksiyon bulunan kadınların önce sol sonra sağ kasıkları ağrımaya başlar.

Not: Bu içerik sadece bilgilendirme amaçlıdır. Kesin tanı, teşhis ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.