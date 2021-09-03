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Kasık bölgesinde şırınga saplı erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Kasık bölgesinde şırınga saplı erkek cesedi bulundu

03.09.2021 12:30

Antalya'da sabah saatlerinde kasık bölgesinde şırınga saplı, ceset bulundu. Madde bağımlısı olduğu üzerinde durulan kişinin kimlik tespiti için çalışma başlatıldı.

Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 1176 Sokak'ta bugün sabah saatlerinde, metruk binaların yanındaki boş arazide 35- 40 yaşlarında bir erkeğin yüzüstü hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

KASIĞINDA ŞIRINGA VARDI

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, yere yatan kişinin öldüğünü belirledi. Cesedin kasık bölgesine saplı şırınga bulundu. Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kasığında şırıngayla ölü bulundu

Bu arada polis ekipleri, çevreye saçılan ekmek parçalarını toplayıp çöpün kenarına bıraktı.

Kasık bölgesinde şırınga saplı erkek cesedi bulundu

Muratpaşa, 112 Acil, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Kasık bölgesinde şırınga saplı erkek cesedi bulundu - Son Dakika


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