Kasık bölgesine gizlediği uyuşturucuyla uçağa binmek isterken yakalandı - Son Dakika

Kasık bölgesine gizlediği uyuşturucuyla uçağa binmek isterken yakalandı

VAN - Van'da kasık bölgesine gizlediği uyuşturucuyla uçağa binmek isteyen şahıs yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ferit Melen Havalimanı Şube Müdürlüğü görevlilerince Van'dan İstanbul'a gitmek üzere havalimanına gelen D.U. isimli şahsın giriş kontrol noktasından geçtiği esnada durumundan şüphelenilmesi üzerine üst araması yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan üst aramasında, iç çamaşırının kasık bölgesine zulalanmış vaziyette toplam 123 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili gözaltına alınan D.U. isimli şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi.