Kasık fıtığı belirtileri neler? Kasık fıtığı neden olur ve tedavisi nasıl yapılır? - Son Dakika

Kasık fıtığı belirtileri neler? Kasık fıtığı neden olur ve tedavisi nasıl yapılır?

Kasık fıtığı adından da anlaşıldığı gibi kasık bölgesinde oluşan fıtık türüdür.

Kasık fıtığı belirtileri neler? Kasık fıtığı neden olur ve tedavisi nasıl yapılır?, System.String[]

Kasık fıtığı adından da anlaşıldığı gibi kasık bölgesinde oluşan fıtık türüdür. Kasık fıtığı erkeklerde daha fazla görülen bir rahatsızlıktır. Ayrıca en fazla görülen fıtık rahatsızlıklarının başında kasık fıtığı gelir. Kasık fıtığının 3 farklı türü bulunur. Bunlar;


- Direkt,


- İndirekt,


- Femoral fıtıklardır.


Genellikle üç tür fıtık da birbirine benzer özellikler gösterir. Fakat indirekt fıtık türü her yaşta görülebilen ve daha fazla yayılım gösteren bir türdür. Femoral fıtık diğer fıtık türlerine göre daha nadir olarak görülür. Direkt kasık fıtığı ise çoğunlukla yaşa bağlı olarak orta ve ileri yaşlarda görülür. Kasık fıtığı çoğu kişi için zararsız gibi görünebilir. Fakat doktor muayenesinden sonra genellikle tedavi için ameliyat önerecektir. Çünkü bu rahatsızlığın ilerleyen aşamasında daha sorunlu komplikasyonlar ortaya çıkabilmektedir.


Kasık Fıtığının Belirtileri


Genel olarak kasık fıtığının belirtileri arasında;


- Kasık bölgesinde yaşanan şişkinlik,


- Öksürme ve hapşırma durumlarında kasık bölgesinde ağrı,


- Şişkinlik bölgesine basınç uygulandığında yanma ve ağrı durumu,


- Ağır kaldırma durumunda karın bölgesinin zorlanması ve acıması,


- Testis torbasında sürekli şişkinlik.


Bu belirtilerin çoğunluğu görüldüğünde doktorlar genellikle kasık fıtığından şüphelenmektedir.


Kasık Fıtığının Nedenleri


Kasık fıtığının nedenleri farklı çeşitlilik ve özellik gösterebilir. En çok karşılaşılan nedenler arasında;


- Karın içerisinde basıncın artması,


- Karın duvarında daha önceden bulunan bazı zayıf noktalar,


- Kronik hale gelen kabızlık ile idrar yapma halinde sık ıkınma,


- Ağır kaldırma,


- Aşırı kilo alma,


- Kronik hale dönüşe öksürükler ve hapşırma durumu,


- Hamilelik,


- Karaciğer yetmezliği ya da kalp sorunları nedeniyle karın içerisinde sıvı birikmesi.


Bu nedenler öncelikli olarak kasık fıtığına neden olan durumlar olarak nitelendirilir.


Kasık Fıtığı Tedavisi


Kasık fıtığı için ilaçlı bir tedavi yöntemi bulunmamaktadır. Kasık fıtığı için uygulanan tek yöntem cerrahi müdahaledir. Fakat ameliyat yöntemini aşamayacak hastalar ile ileri yaştaki kişiler için doktorlar kasık bağını önermektedir. Kasık bağı kişinin bacak bölgesindeki hareketleri kısıtlar ve fıtığın dışarı çıkmasını önler. Kasık bağı böyle bir müdahale sonucunda fıtığın boğulmasına da sebep olabilir. Bu nedenle hekimlerin önerisi de ameliyattır. Fıtık cerrahisinde asıl amaç fıtığın karın içirişinde bir alana yerleştirilmesidir. Böylece fıtığın çıkışa sebep olan boşluğu kolaylıkla kapatılabilir.


Kasık Fıtığı Ameliyatı


Kişinin abdominal duvarında gerçekleşen yırtık çoğunlukla iyileşmek yerine büyümeye meyillidir. Bu nedenle kasık fıtığı olan kişilerin derhal tedavi edilmesi gerekir. Fıtık küçük ise genellikle lokal anestezi ile basit şekilde uygulanabilir. Fakat hekimler bu operasyon için çoğunlukla genel anesteziyi tercih eder.


Kasık fıtığı ameliyatında iki yöntem uygulanır. Bu yöntemler açık ve laparoskopik olarak adlandırılan kapalı cerrahi müdahale yöntemidir. Açık yöntem söz konusu olduğunda kişinin kasık bölgesine yaklaşık 5-6 cm uzunluğunda kesi uygulanır. Laparoskopik cerrahi müdahalede ise 3 küçük kesi yeterlidir. Bu kesiler sayesinde içeri bir kamera sokulur ve ameliyat gerçekleştirilir.


Her iki ameliyat türünde de fıtıklı bölgenin içindeki organların tümü karın içine alınır. Ardından mesh olarak adlandırılan bir yama tekrar fıtık oluşması önlenir.


Kasık Fıtığı Ameliyatı Sonrası


Kasık fıtığı ameliyatından birkaç saat sonra hasta ağızdan beslenebilir. Cerrahi müdahale ardından ise yaklaşık 8 saat sonra ayağa kalkar ve yürüyebilir. Ameliyattan sonra hastanın 1 gün hastanede kalması gerekir. 1 gün sonra ise hasta taburcu edilir. Bu süreç boyunca hastanın ağır eşya kaldırmaması, düzenli beslenmesi ve yapıyorsa spora ara vermesi gerekmektedir.

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.05.2020 03:02 

Son Dakika Magazin Kasık fıtığı belirtileri neler? Kasık fıtığı neden olur ve tedavisi nasıl yapılır? - Son Dakika Magazin
YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu Cami hoparlörlerinden 'Yuh Yuh' şarkısı çalınan Selda Bağcan'dan ilk açıklama İmkansızlıklar içinde çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz: Alabildiğim 3 malzemeyle farklı yemek yapıyorum Doya Doya Moda'nın eski yarışmacısı Yaprak Sultan, kilosu yüzünden eleştirilince tüp mide ameliyatı oldu Hakan Hatipoğlu, aşk yaşadıkları düşünülen Evrim ve Mert hakkında konuştu: Birbirlerine olumlu elektrik içindeydiler Hande Erçel, yeni tanıştığı Kerem Bürsin'e övgü yağdırdı: Olağanüstü biri Şarkıcı İrem Derici erkek tercihini anlattı: Kaslı, döşü kıllı esmerleri beğeniyorum Survivor ekibi Maltepe'deki karantina yurdundan ayrıldı "Kenan İmirzalıoğlu'nu yetenekli bulmuyorum" diyen Hande Ataizi çark etti: Patavatsızlık ettim Survivor Sercan'dan Fenerbahçe itirafı: İsmim Fenerbahçeli Sercan Görgülü'den geliyor Emrata yeni koleksiyonunu, eşiyle verdiği samimi pozlarla tanıttı "Yeke Yeke" şarkısıyla bilinen Gineli sanatçı Mory Kante 70 yaşında hayatını kaybetti Sevişme sahneleri başlarına iş açtı! Yetişkin film sitelerine düştüler 46'lık modelin karantina çılgınlığı! İç çamaşırlı halde saç boyattı Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler takımının kampları birleşti! Yunus Emre, odunlarla kendi sınırını çizdi
Bitlis'te 5 gündür koronavirüs vakası tespit edilmedi Bitlis'te 5 gündür koronavirüs vakası tespit edilmedi         
21:38
Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu         
21:24
Ağrı'da seçim zamanı camilerde Ağrı'da seçim zamanı camilerde "dombra" çalındığı iddiasına yetkililer yanıt verdi         
21:01
Bodrum'da bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor! 24 saatte 10 bin araç giriş yaptı Bodrum'da bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor! 24 saatte 10 bin araç giriş yaptı         
20:55
Meksika 1. Futbol Ligi koronavirüs nedeniyle iptal edildi Meksika 1. Futbol Ligi koronavirüs nedeniyle iptal edildi         
20:35
TÜİK Başkanı değişti! Yeni atanan isim Muhammed Cahit Şirin oldu TÜİK Başkanı değişti! Yeni atanan isim Muhammed Cahit Şirin oldu         
20:25
Jose Mourinho: Milano'ya dönseydim Inter'den ayrılamazdım, bu yüzden kaçtım Jose Mourinho: Milano'ya dönseydim Inter'den ayrılamazdım, bu yüzden kaçtım         
20:15
Epilepsi hastası adam, üçüncü kattan düşerek hayatını kaybetti Epilepsi hastası adam, üçüncü kattan düşerek hayatını kaybetti         
19:58
MHP ile DEVA Partisi arasında FETÖ tartışması büyüyor! Babacan'ın ekibinden yanıt geldi MHP ile DEVA Partisi arasında FETÖ tartışması büyüyor! Babacan'ın ekibinden yanıt geldi         
19:54
Son Dakika: Türkiye'de 22 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 oldu, 952 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 22 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 oldu, 952 yeni vaka tespit edildi         
19:52
Yeni Malatyaspor'da 1 futbolcu ve 1 personel koronavirise yakalandı Yeni Malatyaspor'da 1 futbolcu ve 1 personel koronavirise yakalandı         
19:43
İstanbul’un koronavirüs haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum İstanbul’un koronavirüs haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum         
19:32
Vaka sayısı artan Erzurum'un valisi uyardı: Alınan kararı çok sert bir şekilde uygulayacağız Vaka sayısı artan Erzurum'un valisi uyardı: Alınan kararı çok sert bir şekilde uygulayacağız         
19:15
İngiltere ve İtalya'da son 24 saatin koronavirüs bilançosu açıklandı İngiltere ve İtalya'da son 24 saatin koronavirüs bilançosu açıklandı         
19:12
Mehmet Okur'un eski koçu Utah Jazz efsanesi Jerry Sloan hayatını kaybetti Mehmet Okur'un eski koçu Utah Jazz efsanesi Jerry Sloan hayatını kaybetti         
19:12
Türkiye ve Rusya'dan koronavirüs aşısı için dev adım! Görüşmelere başlandı Türkiye ve Rusya'dan koronavirüs aşısı için dev adım! Görüşmelere başlandı         
19:07
AK Parti, koronavirüs sürecine ilişkin yaptırdığı anketin sonucunu paylaştı AK Parti, koronavirüs sürecine ilişkin yaptırdığı anketin sonucunu paylaştı         
18:59
Devlet Bahçeli'den camiden müzik yayınına çok sert tepki: Namertler bulunup acilen cezalandırılmalıdır Devlet Bahçeli'den camiden müzik yayınına çok sert tepki: Namertler bulunup acilen cezalandırılmalıdır         
18:54
Milli futbolcu Caner Erkin ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor Milli futbolcu Caner Erkin ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor         
18:43
Danimarka ekibi AGF Aarhus, seyircisiz maçlarda sanal tribün uygulaması kullanacak Danimarka ekibi AGF Aarhus, seyircisiz maçlarda sanal tribün uygulaması kullanacak         
18:18
Son dakika: Merkez Bankası swap ihalelerinin limitini yüzde 50'ye çıkardı Son dakika: Merkez Bankası swap ihalelerinin limitini yüzde 50'ye çıkardı         
18:09
Prof. Dr. Önder Ergönül: İstanbul'daki koronavirüs bağışıklık oranı yüzde 15 civarında Prof. Dr. Önder Ergönül: İstanbul'daki koronavirüs bağışıklık oranı yüzde 15 civarında         
18:02
Koronavirüs salgınında ABD'li milyarderlerin serveti 434 milyar dolar arttı Koronavirüs salgınında ABD'li milyarderlerin serveti 434 milyar dolar arttı         
18:02
Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera, Beşiktaş'ın 100. yılındaki gol yeme rekorunu kırmak istiyor Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera, Beşiktaş'ın 100. yılındaki gol yeme rekorunu kırmak istiyor         
17:58
Suriye'de Esed'in kuzeni iş adamı Rami Makhlouf'a yurt dışına çıkış yasağı getirildi Suriye'de Esed'in kuzeni iş adamı Rami Makhlouf'a yurt dışına çıkış yasağı getirildi         
17:55
Ticaret Bakanlığı 81 ilde eş zamanlı market ve pazar yeri denetimi başlattı Ticaret Bakanlığı 81 ilde eş zamanlı market ve pazar yeri denetimi başlattı         
17:52
Korkunç katliam! Tartıştığı arkadaşlarını av tüfeğiyle öldürdü Korkunç katliam! Tartıştığı arkadaşlarını av tüfeğiyle öldürdü         
17:49
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile Ramazan Bayramı genelgesi: 22-27 Mayıs tarihlerinde sıkı trafik denetimleri yapılacak İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile Ramazan Bayramı genelgesi: 22-27 Mayıs tarihlerinde sıkı trafik denetimleri yapılacak         
17:43
Satmak istediği otomobilinin arızalarını söyleyen eksperi öldürdü Satmak istediği otomobilinin arızalarını söyleyen eksperi öldürdü         
17:31
Emre Belözoğlu, liglerin başlamamasıyla ilgili telefon görüşmesi yaptığı iddialarına tepki gösterdi: İftiranın parçası Emre Belözoğlu, liglerin başlamamasıyla ilgili telefon görüşmesi yaptığı iddialarına tepki gösterdi: İftiranın parçası         
17:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2020 21:48:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kasık fıtığı belirtileri neler? Kasık fıtığı neden olur ve tedavisi nasıl yapılır? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]