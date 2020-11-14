Kaşık kaşık şifa bulun... Çorbanın en iyi 10 adresi - Son Dakika

Kaşık kaşık şifa bulun... Çorbanın en iyi 10 adresi

14.11.2020 07:33
Kaşık kaşık şifa bulun... Çorbanın en iyi 10 adresi, System.String[]

1) KUZU KULLANIYORLARPaçacı Necip Usta, Hayat Lokantası - İstanbulHayat Lokantası olarak da bilinen Paçacı Necip Usta, Fatih'in Kıztaşı Mahallesi'nde yıllardır aynı lezzetle hizmet veriyor.

1) KUZU KULLANIYORLAR

Paçacı Necip Usta, Hayat Lokantası - İstanbul

Hayat Lokantası olarak da bilinen Paçacı Necip Usta, Fatih'in Kıztaşı Mahallesi'nde yıllardır aynı lezzetle hizmet veriyor. Sabah çok erken saatlerde kaynamaya başlayan paça, başta Fatihlilere, ardından da bu işin meraklılarına şifa oluyor. Buranın yıldızı paça. İçinde kelle yok, kuzu ayağından yapılıyor... Terbiyesinde de manda yoğurdu var. Ebru Erke, Paçacı Necip Usta'yı tercih ediyor. (0212) 621 84 65

2) MERCİMEĞİ MEŞHUR

Hünkar Lokantası İstanbul

1950'de Fatih'te kurulan, 2000'deyse Nişantaşı'na taşınan Hünkar, leziz mercimek çorbasıyla tanınıyor. Menüsünde Osmanlı saray mutfağından lezzetler de bulabileceğiniz restoranın erişte ve paça çorbaları Sahrap Soysal'ın favorilerinden… (0212) 225 46 65

3) VEGAN SEÇENEKLER VAR

Karaköy Çorba Evi İstanbul

Karaköy'de başlayan hikayesi şimdilerde ikinci şubeyle Kadıköy'de devam ediyor. Her gün 15-20 çeşit çorba hazırda bekliyor. Vejetaryen ve vegan seçenekleri de var. Oğuz Yenihayat "Şu aralar giderseniz balkabağı çorbasını tadın mutlaka" diyor. (0212) 245 00 68

4) ETLER 12 SAAT HAŞLANIYOR

Metanet/ Gaziantep

Beyran denince ilk akla gelenler arasında Sahrap Soysal'ın önerisi Metanet var. Kemikli etler 10-12 saat haşlanıyor. Tereyağı kıvamına getirilen içyağ bakır kaselere konuyor. Üzerine haşlanmış etin suyu dökülüp servis ediliyor. (0342) 231 46 66

5) 22.00'DEN SONRA PAKET SERVİS

Lale İşkembecisi İstanbul

1960'tan beri Beyoğlu'nda hizmet veren çorbacı 24 saat açık. 22.00'den sonra paket servise geçiliyor. Mehmet Yaşin işkembe çorbası için burayı tavsiye ediyor. (0212) 252 69 69

6) BALIK BUĞULAMA ÇORBASI ÇOK İYİ

Camgöz Balıkçısı/ Ankara

Çankaya'daki Camgöz Balıkçısı kendini yeni neslin balıkçısı olarak tanımlıyor. Dünya trendlerini de takip eden restoran için Adnan Şahin, balık buğulama çorbasını öneriyor. (0312) 447 61 11

7) EGE OTLARININ ENFES RAYİHASI

Divan Brasserie İstanbul

Bebek'teki Divan Brasserie, Ege otları çorbası ve balkabağı çorbasıyla öne çıkıyor. Burak Aziz Sürük: "Mevsimine göre taze otlardan çorba yapıyorlar." (0212) 263 29 73

8) İSTANBUL'DAKİ EN İYİ BEYRAN

Lezzet-i Şark İstanbul

Gaziantep mutfağının en iyi örneklerini sunan mekan Eminönü'nde. Beyran çorbası için Salih Seçkin Sevinç'in favorisi. (0212) 514 27 63

9) 24 ÇEŞİDİ VAR

Shorba - İstanbul

Ataşehir'deki mekanda her gün 24 çeşit çorba sizi bekliyor. Burak Aziz Sürük kendi pişirdikleri leziz zeytinli ekmeğin yanında safranlı hünkar çorbasını ya da soğan çorbasını denemenizi öneriyor. (0216) 456 49 22

10) KONYA'NIN GELENEKSEL TATLARI

Karbeyaz Çorbacısı/ Konya

Her sabah 04.00'te açılan restoranda 15 çeşit çorba sunuluyor. Sahrap Soysal, Konya'ya özgü bamya ve arabaşı çorbalarını denemenizi tavsiye ediyor. (0332) 351 61 04

BİR ÖNERİ

Sırrı odun fırını

İlik suyunda haşlanmış yer fıstığı.

Türk mutfağının genç ve yaratıcı şeflerinden Murat Temek Deniz iki yıl önce açtığı gösterişten uzak tasarlanmış restoranı Alaf'ta yerel ve geleneksel lezzetlerimizi başarıyla yorumluyor. Ortaya odun fırınında pişen lezzet çıtası yüksek, denemeye değer, tadı damakta kalan yemekler çıkarıyor. Maske-

hijyen-mesafe kurallarına çok sıkı bir şekilde uyuluyor. HES koduyla rezervasyon alınıyor. Akşam yemeği servisi 16.00'da başlıyor. Dört incili...

Kuruçeşme Caddesi, No: 19 Arnavutköy/ İstanbul (0532) 015 94 19

Kaşık kaşık şifa bulun... Çorbanın en iyi 10 adresi

Sahrap Soysal, İstanbul, Konya, Fatih, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Kaşık kaşık şifa bulun... Çorbanın en iyi 10 adresi - Son Dakika Magazin


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