Kaşıkçı cinayeti: Birilerinin uykuları kaçmalı

İstanbul'da öldürülen Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, cinayetin soruşturulması için uluslararası düzeyde bir soruşturma açılması gerektiğini söyledi. Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda 14 ay önce öldürülen Suudi gazeteci Adnan Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında uluslarası toplumun Kaşıkçı cinayeti nedeniyle Riyad yönetimine yönelik yeterince etkili bir adım atmadığı eleştirisinde bulundu.



Kaşıkçı cinayeti soruşturmasını yürüten BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın da katıldığı basın toplantısında konuşan Cengiz, "Cemal Kaşıkçı cinayeti bence modern dönemde işlenmiş insanlık dışı en büyük cinayet. Bunun bir şekilde insanları rahatsız etmeye devam etmesini istiyorum. Birilerinin uykularını kaçırması gerekiyor" şeklinde konuştu. Cengiz, cinayetin aydınlatılması için uluslararası düzeyde bir soruşturma başlatılmasını istedi.



"AB'nin tutumu büyük hayal kırıklığı"



Birleşmiş Milletler Raportörü Callamard da Avrupa Birliği'nin cinayete tepkisini "büyük hayal kırıklığı" olarak nitelendirdi. Callamard, bu durumun "yeterince güçlü olan bir devletin gazeteci cinayeti, yanına kar kalabilir" mesajı verdiğini belirtti.



Callamard geçtiğimiz haziran ayında yayınladığı bir raporda cinayetin arkasında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın bulunduğuna dair inandırıcı kanıtlar olduğunu belirterek, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Selman'ın yanı sıra üst düzey Suudi yetkililer hakkındada bağımsız bir soruşma açılmasını talep etti.



Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğu'nda öldürülmüştü. Cinayete ilişkin soruşturma yürüten Suudi savcı, Kaşıkçı'nın bedeninin parçalara ayrılarak konsolosluk binasından çıkarıldığını açıklamıştı. Riyad'ın yürüttüğü soruşturmada Veliaht Prens aklanırken, yaklaşık yirmi kişinin yargılandığı davada beş kişi hakkında idam cezası istenmişti. Kaşıkçı'nın naaşı henüz bulunamadı.



AFP,DW/ NS, TY



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