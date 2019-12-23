Kaşıkçı cinayeti davasında 5 kişi hakkında idam kararı verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaşıkçı cinayeti davasında 5 kişi hakkında idam kararı verildi - Son Dakika

Kaşıkçı cinayeti davasında 5 kişi hakkında idam kararı verildi

6 saat önce

Suudi Arabistan Başsavcılığı, İstanbul'daki konsolosluk binasında öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı davasında 5 sanık hakkında idam, 3 sanık hakkında ise toplam 24 yıl hapis cezası verildiğini açıkladı.

Kaşıkçı cinayeti davasında 5 kişi hakkında idam kararı verildi, System.String[]

Suudi Arabistan Başsavcılığı, İstanbul'daki konsolosluk binasında öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı davasında 5 sanık hakkında idam, 3 sanık hakkında ise toplam 24 yıl hapis cezası verildiğini açıkladı.

Suudi Arabistan Başsavcı Sözcüsü Şelan eş-Şelan, başkent Riyad'da düzenlediği basın toplantısında, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda Ekim 2018'de vahşice öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı davasının tamamlandığını duyurdu.

Davada yargılanan 11 sanıktan 5 kişinin idamına, cinayetin üstünü örtmekle suçlanan 3 kişinin ise toplam 24 yıl hapsine hükmedildiğini belirten Şelan, söz konusu kararın temyize açık olduğunu, hangi sanıkların hangi cezayı aldığına ilişkin net açıklamanın nihai karardan sonra yapılacağını aktardı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a yakın üst düzey isimlerin serbest bırakıldığını kaydeden Şelan, Kraliyet Danışmanı Suud el-Kahtani, eski İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed Asiri ve Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el-Uteybi'ye herhangi bir suçlama yöneltilmediğini söyledi.

Kahtani ve Uteybi, Kaşıkçı cinayetindeki sorumlulukları nedeniyle ABD'nin yaptırım listesine aldığı 17 Suudi Arabistan vatandaşı arasında yer alıyor. Asiri de Kaşıkçı cinayetinin ardından görevden alınmıştı.

Suudi Arabistan, Başsavcı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 01:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erdoğan, Kanal İstanbul tartışmalarında, Boğaz'daki 'Independenta' tanker kazasını gündeme getirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan 50 milyonuncu yolcuya plaket verdi İBB önündeki fayton protestosunda 5. gün! Eylemciler ile zabıta arasında gerginlik çıktı Monaco'dan Galatasaraylıları sevindiren Onyekuru kararı!

Son Dakika Haberleri
20:11 Bosna Hersek'te yeni hükümet 14 ay sonra kuruldu - Son Dakika
20:10 Kiev yönetimi ile Rus yanlısı ayrılıkçılar esir değişimi anlaşması yaptı - Son Dakika
20:09 Yıldırım isabet eden camide hasar oluştu - Son Dakika
20:07 DHA YURT BÜLTENİ-26 - Son Dakika
20:06 Meteoroloji'den 14 il için kuvvetli sağanak uyarısı - Son Dakika
19:57 İzmir'de sağanak ve lodos; yollar göle döndü, binalara su doldu! Yağışlar cuma gününe kadar sürecek - Son Dakika
18:40 Hollanda'da çocuk bakım yardımında ırkçılık skandalı! Yüzlerce Türk aileye tazminat ödenecek - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 20:12:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaşıkçı cinayeti davasında 5 kişi hakkında idam kararı verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]