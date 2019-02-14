Son Dakika Haberleri: Kaşıkçı cinayeti detayları emniyet raporunda

Kaşıkçı cinayeti detayları emniyet raporunda

1 saat önce

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce yayımlanan 2018 yılı faaliyet raporunda, Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından basında yer alan bilgilerin yanı sıra kamuoyunun ilk kez duyacağı önemli detaylar da yer buldu.

Kaşıkçı cinayeti detayları emniyet raporunda, System.String[]
İstanbul Emniyet Müdürlüğünce yayımlanan 2018 yılı faaliyet raporunda, Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından basında yer alan bilgilerin yanı sıra kamuoyunun ilk kez duyacağı önemli detaylar da yer buldu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:40 

İstanbul, Ekonomi
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