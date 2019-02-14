Kaşıkçı cinayeti detayları emniyet raporunda
1 saat önce
İstanbul Emniyet Müdürlüğünce yayımlanan 2018 yılı faaliyet raporunda, Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından basında yer alan bilgilerin yanı sıra kamuoyunun ilk kez duyacağı önemli detaylar da yer buldu.
İstanbul
Emniyet Müdürlüğünce yayımlanan 2018 yılı faaliyet raporunda, Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından basında yer alan bilgilerin yanı sıra kamuoyunun ilk kez duyacağı önemli detaylar da yer buldu.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:40
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