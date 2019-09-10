Son Dakika Haberleri: Kaşıkçı cinayeti nedeniyle durdurulan eğitimler yeniden başlıyor
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Kaşıkçı cinayeti nedeniyle durdurulan eğitimler yeniden başlıyor

14 dakika önce

Almanya, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi nedeniyle durdurulan Suudi sınır polislerine yönelik eğitim programının devam edeceğini açıkladı.

Kaşıkçı cinayeti nedeniyle durdurulan eğitimler yeniden başlıyor, System.String[]

Almanya, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi nedeniyle durdurulan Suudi sınır polislerine yönelik eğitim programının devam edeceğini açıkladı.

Alman hükümeti, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından Suudi Arabistan'a silah satışını durdurmuş ve sınır polislerine yönelik eğitim programını askıya almıştı. Federal hükümet, Suudi sınırlarının korunmasının dış ve güvenlik politikası açısından Almanya'nın çıkarına olduğunu belirterek, Suudi Arabistan'la yeniden güvenlik işbirliğine başlayacağını duyurdu. Başbakanlık, İçişleri ve Dışişleri bakanlıklarının, Suudi sınır polislerini eğitmeleri amacıyla Suudi Arabistan'a Alman polis memuru gönderilmesi noktasında mutabakata vardığı ve eğitim programına yeniden başlama kararı alındığı açıklandı.

Suudi sınır polisleri için eğitim ve danışmanlık misyonu 2009 yılında başlanılmış, 2018 yılında programda toplam 70 Alman memur yer alarak Suudi polislere birçok konuda eğitim vermişti. 2018'in Ekim ayında ise Kaşıkçı cinayeti nedeniyle program durdurulmuştu.

(İHA)

Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı, Almanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 11:05 Kaynak: İHA
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