Son Dakika Haberleri: Kaşıkçı Cinayeti Soruşturması Kapsamında Türkiye'de Bulunan BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel...

Kaşıkçı Cinayeti Soruşturması Kapsamında Türkiye'de Bulunan BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel...

51 dakika önce

Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Türkiye'de bulunan BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, İstanbul Adliyesine geldi.

Kaşıkçı Cinayeti Soruşturması Kapsamında Türkiye'de Bulunan BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel..., System.String[]
Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Türkiye'de bulunan BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, İstanbul Adliyesine geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:25 Kaynak: AA

İstanbul, Birleşmiş Milletler, Türkiye, Güncel
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