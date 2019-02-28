Son Dakika Haberleri: Kaşıkçı Cinayeti ve Fetö ile Korkutan Telefon Dolandırıcısı Yakalandı

Kaşıkçı Cinayeti ve Fetö ile Korkutan Telefon Dolandırıcısı Yakalandı

24 dakika önce

BARTIN'da, 'Kaşıkçı cinayetinde ismin geçiyor', 'FETÖ terör örgütü ile bağlantın var' diyerek soruşturma kapsamında para isteyen telefon dolandırıcısı M.B.(28) yakalandı.

Kaşıkçı Cinayeti ve Fetö ile Korkutan Telefon Dolandırıcısı Yakalandı, System.String[]
BARTIN'da, 'Kaşıkçı cinayetinde ismin geçiyor', 'FETÖ terör örgütü ile bağlantın var' diyerek soruşturma kapsamında para isteyen telefon dolandırıcısı M.B.(28) yakalandı.

İl  Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, S.A.'nın (76) ihbarı üzerine kendisini arayarak 56 bin TL'sini çalan telefon dolandırıcısının yakalanması için çalışma başlattı. Araştırma yapan polis, telefon dolandırıcısının başka kişileri de arayarak dolandırdığını tespit etti. Ekipler, dolandırılan kişilerle işbirliği yaparak telefon dolandırıcısı ile iletişim kurdu. Polis, telefon dolandırıcısının M.B. olduğunu tespit ederken, kişileri arayarak "İsminiz Kaşıkçı cinayetinde geçiyor. Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda cinayetle ilgili görüntülerin var" ve "FETÖ terör örgütü ile bağlantın var, örgüt kimliğini kullanıyor" dediğini ve bu şekilde dolandırdığını belirledi. Ekipler, şüphelinin Ankara'da oturduğunu tespit etti. Belirlenen adrese yapılan operasyonla M.B. gözaltına alınarak Bartın'a getirildi. Emniyetteki ifadesinde suçunu kabul eden M.B. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - Bartın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 07:13 Kaynak: DHA

Bartın, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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