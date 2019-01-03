Kaşıkçı Cinayetinde 5 Kişinin İdamı İstendi

Suudi Arabistan Başsavcılığı, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine karışan 11 zanlıdan 5'i için idam istedi.

Suudi Arabistan Başsavcılığı, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine karışan 11 zanlıdan 5'i için idam istedi.



Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde 11 şüphelinin ilk duruşması başkent Riyad'da başladı. Suudi savcı, 11 kişinin hakim karşısına çıktığı duruşmada 5 kişi için idam cezası verilmesini istedi. Duruşmada 11 kişinin ifadesine başvuruldu.



Suudi Arabistan Başsavcılığı bugün yaptığı açıklamada ise cinayete ilişkin bilgilerin Türk yetkililere gönderildiğini ancak Türkiye'den herhangi bir bilgi paylaşımının gelmediğini iddia etti. - RİYAD

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