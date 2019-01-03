Son Dakika Haberleri: Kaşıkçı Cinayetinde 5 Kişinin İdamı İstendi

Kaşıkçı Cinayetinde 5 Kişinin İdamı İstendi

1 saat önce

Suudi Arabistan Başsavcılığı, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin 11 zanlısından 5'i için idam istedi.

Kaşıkçı Cinayetinde 5 Kişinin İdamı İstendi, System.String[]
Suudi Arabistan Başsavcılığı, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin 11 zanlısından 5'i için idam istedi.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde 11 şüphelinin ilk duruşması başkent Riyad'da başladı. Suudi savcı, 11 kişinin hakim karşısına çıktığı duruşmada 5 kişi için idam cezası verilmesini istedi. Duruşmada 11 kişinin ifadesine başvuruldu.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:31 Kaynak: İHA

Cemal Kaşıkçı, Güncel
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