Kaşıkçı Cinayetinde 5 Kişinin İdamı İstendi
1 saat önce
Suudi Arabistan Başsavcılığı, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin 11 zanlısından 5'i için idam istedi.
Suudi Arabistan Başsavcılığı, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin 11 zanlısından 5'i için idam istedi.
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde 11 şüphelinin ilk duruşması başkent Riyad'da başladı. Suudi savcı, 11 kişinin hakim karşısına çıktığı duruşmada 5 kişi için idam cezası verilmesini istedi. Duruşmada 11 kişinin ifadesine başvuruldu.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:31 Kaynak: İHA
Fenerbahçe'de Volkan Demirel, Bugün Basın Toplantısı Düzenleyecek
Suudi Başsavcılığı, Cemal Kaşıkçı Cinayetine Karışan 5 Sanık Hakkında İdam İstedi
200 Yılı Aşkın Süredir Bölgede Üretilen Van Otlu Peyniri Tescillendi
Meteorolojiden Sonra AKOM da İstanbul'a Şiddetli Kar Uyarısı Yaptı