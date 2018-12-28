'Kaşıkçı cinayetinde bedeli ne olursa olsun gerçeği ortaya çıkarmalıyız'
1 saat önce
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, "Kaşıkçı cinayetinde bedeli ne olursa olsun gerçeği ortaya çıkarmalıyız." dedi.
İtalya
Başbakanı Giuseppe Conte, "Kaşıkçı cinayetinde bedeli ne olursa olsun gerçeği ortaya çıkarmalıyız." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 05:20
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