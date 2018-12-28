Son Dakika Haberleri: 'Kaşıkçı cinayetinde bedeli ne olursa olsun gerçeği ortaya çıkarmalıyız'

'Kaşıkçı cinayetinde bedeli ne olursa olsun gerçeği ortaya çıkarmalıyız'

1 saat önce

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, "Kaşıkçı cinayetinde bedeli ne olursa olsun gerçeği ortaya çıkarmalıyız." dedi.

'Kaşıkçı cinayetinde bedeli ne olursa olsun gerçeği ortaya çıkarmalıyız', System.String[]
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, "Kaşıkçı cinayetinde bedeli ne olursa olsun gerçeği ortaya çıkarmalıyız." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 05:20 

İtalya, Ekonomi
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