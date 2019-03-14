Son Dakika Haberleri: Kaşıkçı Cinayetinde İnterpol 20 Şüpheli İçin Kırmızı Bülten Çıkardı

Kaşıkçı Cinayetinde İnterpol 20 Şüpheli İçin Kırmızı Bülten Çıkardı

41 dakika önce

Özden ATİK / İSTANBUL DHASuudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin Interpol, Türkiye'nin talebiyle 20 şüpheli hakkında kırmızı bülten çıkardı.

Kaşıkçı Cinayetinde İnterpol 20 Şüpheli İçin Kırmızı Bülten Çıkardı, System.String[]
Özden ATİK/ İSTANBUL DHA

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin Interpol, Türkiye'nin talebiyle 20 şüpheli hakkında kırmızı bülten çıkardı. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Kaşıkçı cinayetinde infaz timinde yer aldıkları belirlenen 20 Suudi vatandaşı hakkında kırmızı bülten çıkarılması talebinde bulunulmuştu. Alınan bilgiye göre, Türkiye'nin bu talebi İnterpol tarafından kabul edildi. İnfaz timinde yer alan 20 isim hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 07:09 Kaynak: DHA

Cemal Kaşıkçı, Türkiye, Güncel
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