Kaşıkçı Cinayetinde İnterpol 20 Şüpheli İçin Kırmızı Bülten Çıkardı
40 dakika önce
SUUDİ gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin Interpol Türkiye'nin talebiyle 20 şüpheli hakkında kırmızı bülten çıkardı.
SUUDİ gazeteci Cemal Kaşıkçı
cinayetine ilişkin Interpol Türkiye
'nin talebiyle 20 şüpheli hakkında kırmızı bülten çıkardı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Kaşıkçı cinayetinde infaz timinde yer aldıkları belirlenen 20 Suudi vatandaşı hakkında kırmızı bülten çıkarılması talebinde bulunulmuştu. Alınan bilgiye göre, Türkiye'nin bu talebi İnterpol tarafından kabul edildi. İnfaz timinde yer alan 20 isim hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 07:10 Kaynak: DHA
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