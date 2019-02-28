Son Dakika Haberleri: Kaşıkçı Cinayetinde İsmin Geçiyor" Bahanesiyle Dolandırıcılık

Kaşıkçı Cinayetinde İsmin Geçiyor" Bahanesiyle Dolandırıcılık

1 saat önce

Bartın'da telefonla aradığı vatandaşların, "Kaşıkçı cinayetinde ismin geçiyor.

Bartın'da telefonla aradığı vatandaşların, "Kaşıkçı cinayetinde ismin geçiyor.", "FETÖ terör örgütü ile bağlantın var." diyerek yaklaşık 1 milyon lirasını dolandırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Bartın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, vatandaşların telefonla aranarak dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri, şüphelinin, aradığı kişilere "Kaşıkçı cinayetinde ismin geçiyor. Suudi Arabistan Konsolosluğunda cinayetle ilgili görüntülerin var." veya "FETÖ terör örgütü ile bağlantın var. Terör örgütü kimliğini kullanıyor." diyerek para karşılığı bu görüntüleri paylaşmayacağını söylediğini belirledi.

Bunun üzerine teknik ve fiziki çalışmayı genişleten ekipler, şüpheli M.B'yi Ankara'da düzenledikleri operasyonla suçüstü yakaladı.

M.B'nin, emniyetteki ilk sorgusunda, "Polislere yakalanmasaydım bir vatandaşı daha dolandıracaktık. Ankara'da Keçiören ilçesinde oturan bir kişiye taksi hattını sattırdık ve bu vatandaştan da elden 460 bin lira alacağım esnada yakalandım." dediği öğrenildi.

Şüpheli, emniyetteki işleminin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 06:22 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Bartın, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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