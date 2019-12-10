Son Dakika Haberleri: Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu olan Uteybi'ye ABD'ye girişi yasağı
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Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu olan Uteybi'ye ABD'ye girişi yasağı

6 saat önce

Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı öldürüldüğü sırada Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu olarak görev yapan Muhammed el Uteybi'nin Amerika Birleşik Devletleri'ne girişi yasaklandı.

Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu olan Uteybi'ye ABD'ye girişi yasağı, System.String[]

Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı öldürüldüğü sırada Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu olarak görev yapan Muhammed el Uteybi'nin Amerika Birleşik Devletleri'ne girişi yasaklandı.


ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Kaşıkçı cinayetinin 'kabul edilemez bir suç' olduğu belirtilerek, Suudi hükümetinden 'geniş, adil ve şeffaf' yargılama yapması istendi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı, İstanbul, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 08:46 
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