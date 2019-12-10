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Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu olan Uteybi'ye ABD'ye girişi yasağı
6 saat önce
Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı öldürüldüğü sırada Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu olarak görev yapan Muhammed el Uteybi'nin Amerika Birleşik Devletleri'ne girişi yasaklandı.
Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı öldürüldüğü sırada Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu olarak görev yapan Muhammed el Uteybi'nin Amerika Birleşik Devletleri'ne girişi yasaklandı.
ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Kaşıkçı cinayetinin 'kabul edilemez bir suç' olduğu belirtilerek, Suudi hükümetinden 'geniş, adil ve şeffaf' yargılama yapması istendi.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 08:46
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