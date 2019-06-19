Kaşıkçı cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı
1 dakika önce
BM Özel Raportörü Agnes Callamard'ın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin hazırladığı raporda, olayla ilgili Türk istihbarat kayıtlarına dayandırılan yeni detaylar ortaya çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 11:43
BM Özel Raportörü Agnes Callamard'ın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı
cinayetine ilişkin hazırladığı raporda, olayla ilgili Türk istihbarat kayıtlarına dayandırılan yeni detaylar ortaya çıktı.
Yaşlı çiftin yolda bulup jandarmaya teslim ettikleri çanta, hayatlarını kararttı
Cüneyt Arkın sosyal medya hesabından yayınladığı video ile ABD'ye tepki gösterdi
BM'nin Kaşıkçı cinayetine ilişkin hazırladığı rapor kan dondurdu
DenizBank, QNB Finansbank ve TEB, tek ATM'de birleşti