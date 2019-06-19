Son Dakika Haberleri: Kaşıkçı cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı
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Kaşıkçı cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı

1 dakika önce

BM Özel Raportörü Agnes Callamard'ın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin hazırladığı raporda, olayla ilgili Türk istihbarat kayıtlarına dayandırılan yeni detaylar ortaya çıktı.

Kaşıkçı cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı, System.String[]
BM Özel Raportörü Agnes Callamard'ın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin hazırladığı raporda, olayla ilgili Türk istihbarat kayıtlarına dayandırılan yeni detaylar ortaya çıktı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 11:43 
Cemal Kaşıkçı, Birleşmiş Milletler, Ekonomi
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