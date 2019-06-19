Kaşıkçı cinayetine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı

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Erdoğan, VIP kriziyle ilgili konuştu: Yargı kararı İmamoğlu'nun önünü kesebilir

İsmail Küçükkaya: İmamoğlu dün TRT'de çok daha iyiydi, TRT'dekiler soruları mı verdiler?