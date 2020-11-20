Kaşıkçı cinayetine karışan kişilerin Suudi Arabistan'da "Ritz Carlton olayı"nda da görev aldığı ortaya çıktı - Son Dakika

Kaşıkçı cinayetine karışan kişilerin Suudi Arabistan'da "Ritz Carlton olayı"nda da görev aldığı ortaya çıktı

20.11.2020 02:07
Kaşıkçı cinayetine karışan kişilerin Suudi Arabistan'da

Suudi Arabistan'da 2017'de bazı iş adamları ve prenslerin yolsuzluk soruşturması kapsamında başkent Riyad'daki bir otelde tutulmasında görev verilen kişilerin, ertesi yıl gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde de yer aldığı, hatta Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın ilk olaydan sıyrılmasının...

Suudi Arabistan'da 2017'de bazı iş adamları ve prenslerin yolsuzluk soruşturması kapsamında başkent Riyad'daki bir otelde tutulmasında görev verilen kişilerin, ertesi yıl gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde de yer aldığı, hatta Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın ilk olaydan sıyrılmasının cinayete kapı araladığı belirtildi.

Guardian gazetesinin Ritz Carlton Otelinde gerçekleşen olayın 3. yılı dolaysıyla yayınladığı haberde, bazı şahitlerin ağzından yaşananlar anlatıldı.

Kaynakların isminin verilmediği habere göre, gözaltılar genellikle telefon görüşmeleriyle başladı.

Hedefteki kişiler, Veliaht Prens Muhammed bin Selman veya Kral Selman bin Abdülaziz ile sözde toplantılara çağrılarak gözaltına alındı.

Bazı iş adamlarına da kraliyet mahkemesi yetkililerinin onlarla evlerinde görüşeceği söylendi. Ancak bunun yerine güvenlik görevlileri gelerek bu kişileri beş yıldızlı bir hapishaneye dönüştürülen otele götürdü.

"İşkenceyi yapanların hepsi Suudi'ydi"

Bir kaynak, "İlk gece herkesin gözleri bağlıydı ve neredeyse herkes, Mısır istihbaratının 'dayak gecesi' dediği şeye maruz kaldı. İnsanlara neden orada olduklarını bilip bilmedikleri soruldu. Kimse bilmiyordu. Çoğu dövüldü, bazıları kötü dövüldü. Stres pozisyonunda (kişinin duvara yapışık ayak parmakları üzerinde tutulması) duvara bağlı insanlar vardı. Bu saatlerce sürdü ve işkenceyi yapanların hepsi Suudi'ydi." dedi.

Ertesi gün sorgulamaya geçildiğini, özellikle ülke dışındaki mal varlıkları konusunda bilgi istendiğini anlatan kaynak, bazı kişilerin eşlerini aldatma gibi özel hayatlarına dair bilgilerin ifşa edilmesiyle tehdit edildiğini söyledi.

"Kaşıkçı cinayetine de karıştılar"

Kaynak, ancak sorgulamayı yapanların finans dünyasının işleyişi konusunda yeterli bilgi sahibi olmadığını, tüm mal varlıklarının nakit olarak tutulduğunu zannettiklerini kaydetti.

Başka bir kaynak da İsviçre bankaları yetkililerinin bir noktada işlemlerden şüphelenip bazı transferleri durdurduğunu anlattı.

Muhammed bin Selman'ın, servetlerine el konulan kişilerin yolsuzluk suçlusu olduğu konusunda ısrar ettiğinin altı çizilen haberde, Suudi yetkililerin 87 kişiden 107 milyar dolar kurtarıldığını öne sürdüğü vurgulandı.

Ancak gazeteye konuşan kaynaklardan biri, ele geçirilen paranın 28 milyar dolara yakın olduğunu ve olayın monarşi ile Suudi iş dünyası arasındaki güvenin kırılmasına yol açtığını söyledi.

Haberde sözlerine yer verilen başka bir kişi de "Bu, sadece onun (Muhammed bin Selman'ın iktidarını pekiştirmesi için yapıldı. Kaşıkçı vahşetinden önce yaşandı. Bundan sıyrılması, ikincisini (Kaşıkçı cinayeti) yapmasına izin verdi. Ritz Carlton'daki olayda görev alan gardiyanlar cinayette de görev aldı." dedi.

Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı, Yolsuzluk, Riyad, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kaşıkçı cinayetine karışan kişilerin Suudi Arabistan'da 'Ritz Carlton olayı'nda da görev aldığı ortaya çıktı - Son Dakika


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