Son Dakika Haberleri: Kaşıkçı, Cinayetine Karıştıkları Gerekçesiyle 16 Suudi Arabistan Vatandaşının ABD'ye Girişi...

Kaşıkçı, Cinayetine Karıştıkları Gerekçesiyle 16 Suudi Arabistan Vatandaşının ABD'ye Girişi...

1 saat önce

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İstanbul'da Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda 2 Ekim'de öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin faillerinden oldukları gerekçesiyle 16 Suudi vatandaşının Amerika Birleşik Devletlerine girişinin yasaklandığını açıkladı.

Kaşıkçı, Cinayetine Karıştıkları Gerekçesiyle 16 Suudi Arabistan Vatandaşının ABD'ye Girişi..., System.String[]
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İstanbul'da Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda 2 Ekim'de öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin faillerinden oldukları gerekçesiyle 16 Suudi vatandaşının Amerika Birleşik Devletlerine girişinin yasaklandığını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Cemal Kaşıkçı, cinayetindeki rolleri gerekçesiyle isimlerini açıkladığı 16 kişinin ABD'ye girmelerinin uygun olmadığını belirtti.

Pompeo, Listede 16 Suudi Arabistan vatandaşının isimlerini şu şekilde duyurdu; Suud al-Qahtani; Maher Mutreb; Salah Tubaigy; Meshal Albostani; Naif Alarifi; Muhammed Alzahrani; Mansour Abahussain; Khalid Alotaibi; Abdülaziz Alhawsawi; Waleed Alsehri; Thaar Alharbi; Fahad Albalawi; Badr Alotaibi; Mustafa Almadani; Saif Alqahtani; ve Türki Alsehri olarak açıklandı. - WASHINGTON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 07:04 Kaynak: İHA

Mike Pompeo, Dışişleri Bakanı, Suudi Arabistan, Amerika Birleşik Devletleri, 3. Sayfa
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