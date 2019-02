Kaşıkçı Cinayetini 1 Yıl Önce Planladığı İddiası

The New York Times gazetesi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Cemal Kaşıkçı cinayetini 1 yıl önceden planladığını yazdı. Amerikan The New York Times gazetesi, Ekim ayında İstanbul 'da öldürülen Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Amerikan istihbarat birimlerinin araştırmalarına ve yerli ve yabancı yetkililere dayandırarak hazırladığı haberde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın cinayeti 1 yıl önceden planlamış olduğuna yer verdi. Selman'ın geriye dönük konuşmalarının incelenmesi ile elde edinilen bilgilere göre prensin bir yıl önce üst düzey yardımcılarından birine Kaşıkçı'nın ülkesine dönmemesi durumunda ona karşı "kurşun" kullanılmasını söylediğini yazdı. Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda organize bir şekilde katledilmişti. Birleşmiş Milletler öncülüğünde yürütülen uluslararası soruşturma kapsamında hazırlanan raporda, "Cinayetle ilgili kanıtlar, Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan devletinin yetkilileri tarafından önceden planlanmış ve uygulanmış vahşi bir cinayetin kurbanı olduğunu gösteriyor" ifadeleri yer almıştı. Raporda ayrıca Suudi Arabistan'ın Türkiye 'nin cinayeti aydınlatma çabalarını 'ciddi şekilde baltaladığı' ifade edilmişti. Kaşıkçı cinayeti ile ilgili suçlanan Veliaht Prens Muhammed bin Selman ise suçlamaları reddetmişti.(İHA)