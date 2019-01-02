Son Dakika Haberleri: Kaşıkçı Cinayetini Kınadıkları Gün Silah Satmışlar

Kaşıkçı Cinayetini Kınadıkları Gün Silah Satmışlar

1 saat önce

İngiltere'nin Cemal Kaşıkçı cinayetinden sonra savunma anlaşması yapmak üzere Suudi Arabistan'a heyet gönderdiği ortaya çıktı.

Kaşıkçı Cinayetini Kınadıkları Gün Silah Satmışlar, System.String[]
İngiltere'nin Cemal Kaşıkçı cinayetinden sonra savunma anlaşması yapmak üzere Suudi Arabistan'a heyet gönderdiği ortaya çıktı. Ayrıca İngiltere'nin, Yemen'de savaş suçu işlemekle suçlanan Suudi Arabistan'a en fazla silah satan ülke olduğu ortaya çıktı. Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin ardından İngiltere Başbakanı Theresa May, Suudi Arabistan'ı kınamıştı. İngiltere basınının ortaya çıkardığı belgelere göre Başbakan May'in Suudi Arabistan'ı kınadığı gün, bir İngiliz heyetinin Suudi Arabistan'da silah anlaşması yaptığı öğrenildi. Ortaya çıkan belgelere göre, Kaşıkçı'nın öldürüldüğü gün İngiltere'den yüksek düzey bir heyet Suudi Arabistan'a gitmiş, yeni bir silah anlaşması için çalışmalara başlamış. Belgelerde ayrıca, 14-22 Ekim'de tekrar görüşme yapıldığı ve silah ticareti hacminin genişletilmesine karar verildiği belirtiliyor.

DIŞİŞLERİ BAKANI HUNT, GÖRÜŞMELERİ GİZLEMİŞ İngiltere Başbakanı May'ın Suudi Arabistan'ı kınadığı gün, Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'ın da Avam Kamarası'nda Suudi Arabistan'ı kınadığı bir konuşma yapmıştı. Konuşmasında Hunt, açıklamasında Uluslararası Ticaret Bakanı Liam Fox'un Riyad gezisini iptal ettiğini duyurmuş ancak Suudi Arabistan'ın başkentinde yapılan silah görüşmelerinden söz etmemişti.

SUUDİ ARABİSTAN'A EN FAZLA SİLAH SATAN ÜLKE Öte yandan belgelerde, silahların Yemen operasyonunda kullanılması için satılacağı belirtiliyor. İngiltere, Suudi Arabistan'ın Yemen'e hava saldırıları başlattığı Mart 2015'ten beri yaklaşık 4 milyar 700 milyon sterlin (31 milyar TL) değerinde silah satışına izin verdi. Böylece İngiltere, Yemen'de savaş suçu işlemekle suçlanan Suudi Arabistan'a en fazla silah satan ülke oldu.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 10:16 Kaynak: İHA

Cemal Kaşıkçı, İngiltere, Suudi Arabistan, Güncel
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