Son Dakika Haberleri: Kaşıkçı cinayetinin birinci yılı
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Kaşıkçı cinayetinin birinci yılı

1 saat önce

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümünden sorumlu olanların cezalandırılmasını isteyen bir grup, Suudi Arabistan'ın Berlin Büyükelçiliği önünde gösteri düzenledi.

Kaşıkçı cinayetinin birinci yılı, System.String[]

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümünden sorumlu olanların cezalandırılmasını isteyen bir grup, Suudi Arabistan'ın Berlin Büyükelçiliği önünde gösteri düzenledi.

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (ROG) tarafından organize edilen gösteride, "Cemal için adalet" yazılı pankartlar açıldı.

Dağıtılan basın bildirisinde, Kaşıkçı cinayetinin nedeninin tam olarak açıklanması için Suudi Arabistan'ın uluslararası bağımsız araştırma komisyonu kurulmasına izin verilmesi istendi.

RGO yöneticisi Christian Mihr, yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı cinayetiyle ilgili kapsamlı bir soruşturmayı engellediği sürece bu ülkeyle ilişkilerde normalleşme olmaması gerektiğini söyledi.

"Bu devlet suçu, eleştirmenlere karşı amansız şekilde baskıcı bir politikanın acımasızlığını yani işkence, sınır dışı etme ve cinayete dayalı bir politikayı gözler önüne sermiştir." diyen Mihr, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğer Veliaht Prens gerçekten sorumluluk almak istiyorsa, krallığına hapsedilmiş tüm medya tutuklularını derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakmalı ve Kaşıkçı cinayeti hakkındaki gerçeklerin sonunda ortaya çıkmasını sağlamalıdır."

Mihr, Suudi Arabistan'ın G20 dönem başkanlığını basın özgürlüğü için güvenilir bir işaret olmadan devralmaması gerektiğini vurgulayarak, Alman hükümetinin Arabistan ile daha önce askıya alınmış olan polis eğitim iş birliğini de sürdürmekten kaçınmaya devam etmesini talep etti.

Gösteride, Suudi Arabistan'da tutuklu bulunan yaklaşık 30 gazetecinin de serbest bırakılması istendi.

Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı, Berlin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 03:04 Kaynak: AA
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