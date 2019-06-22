Kaşıkçı cinayetinin kilit ismi Kahtani yargılanmamış
1 saat önce
Suudi Arabistan'da, Kaşıkçı cinayeti davasında, cinayet planının en önemli ismi Veliaht Prens Selman'ın eski danışmanı Kahtani ile infaz timindeki çok sayıda kişinin yargılanmadığını kesinleştirdi.
Suudi Arabistan
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 11:13
'da, Kaşıkçı cinayeti davasında, cinayet planının en önemli ismi Veliaht Prens Selman
'ın eski danışmanı Kahtani ile infaz timindeki çok sayıda kişinin yargılanmadığını kesinleştirdi.
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Kaşıkçı cinayetinin kilit ismi Kahtani'nin yargılanmadığı ortaya çıktı
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