Son Dakika Haberleri: Kaşıkçı cinayetinin kilit ismi Kahtani yargılanmamış
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Kaşıkçı cinayetinin kilit ismi Kahtani yargılanmamış

1 saat önce

Suudi Arabistan'da, Kaşıkçı cinayeti davasında, cinayet planının en önemli ismi Veliaht Prens Selman'ın eski danışmanı Kahtani ile infaz timindeki çok sayıda kişinin yargılanmadığını kesinleştirdi.

Kaşıkçı cinayetinin kilit ismi Kahtani yargılanmamış, System.String[]
Suudi Arabistan'da, Kaşıkçı cinayeti davasında, cinayet planının en önemli ismi Veliaht Prens Selman'ın eski danışmanı Kahtani ile infaz timindeki çok sayıda kişinin yargılanmadığını kesinleştirdi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 11:13 
Suudi Arabistan, Prens Selman, Ekonomi
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