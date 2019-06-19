Son Dakika Haberleri: Kaşıkçı cinayetinin konuşmaları: Kurbanlık geldi mi? Ceset çantaya sığar mı? Kolay olacak
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Kaşıkçı cinayetinin konuşmaları: Kurbanlık geldi mi? Ceset çantaya sığar mı? Kolay olacak

5 dakika önce

Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin hazırladığı raporda, cinayet planının yeni detayları ortaya çıktı.

Kaşıkçı cinayetinin konuşmaları: Kurbanlık geldi mi? Ceset çantaya sığar mı? Kolay olacak, System.String[]
Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin hazırladığı raporda, cinayet planının yeni detayları ortaya çıktı.

BM Raportörü Callamard, Kaşıkçı cinayetine ilişkin hazırladığı raporda, Türk istihbaratının aktardığı söylenen bazı konuşma kayıtlarına yer verdi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 10:08 
Birleşmiş Milletler, Dünya
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