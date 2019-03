Kaşıkçı Cinayetinin 'Serseri Bir Operasyon' Olmadığı Bir Kez Daha Teyit Edildi"

NEW New York Times gazetesi, "(Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed) Bin Selman'ın (muhalifleri susturmak için) gizli bir kolluk kuvveti kurması, Kaşıkçı cinayetinin, rahatsız edici bir eleştirmene karşı sadık saray mensuplarının yürüttüğü 'serseri bir operasyon' olmadığını bir kez daha teyit etti." değerlendirmesinde bulundu.



Gazetede, Yayın Kurulu imzasıyla, "Suudiler hakkındaki en son yalanı ortaya dökmek" başlıklı bir makale yayımlandı.



Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinden önce muhalifleri susturmak için gizli operasyonlara onay verdiğine ilişkin gazetede çıkan haberlerin anımsatıldığı makalede, bu haberlerin İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda "soğuk kanlılıkla" işlenen Kaşıkçı cinayetinin ardından "o kadar da şaşırtıcı olmadığı" belirtildi.



"Kaşıkçı cinayeti 'muhalif susturma' operasyonunun parçasıydı"



Makalede, Prens Bin Selman'ın Cemal Kaşıkçı cinayetini inkar için ilk günden bu yana girişimlerde bulunduğuna işaret edilerek, şu görüşlere yer verildi:



"Bin Selman'ın (muhalifleri susturmak için) gizli bir kolluk kuvveti kurması, Kaşıkçı cinayetinin, rahatsız edici bir eleştirmene karşı sadık saray mensuplarının yürüttüğü 'serseri bir operasyon' olmadığını bir kez daha teyit etti. Tam aksine, Kaşıkçı cinayeti, Prens Muhammed'in üst düzey danışmanlarından Suud El Kahtani tarafından denetlenen, sahada da prense yurt dışı ziyaretlerinde eşlik eden istihbarat yetkilisi Mahir Abdulaziz Mutreb tarafından yürütülen bir 'muhalifleri susturma' operasyonunun parçasıydı."



ABD Başkanı Donald Trump ile başdanışmanı ve damadı Jared Kushner'in Muhammed bin Selman'a birçok kez destek çıkmaya çalıştığına işaret edilen makalede, buna rağmen ABD Kongresinde bu ülkenin Yemen'deki iç savaşta Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyona verdiği askeri desteğin kesilmesi yönünde oylamalar yaptığı aktarıldı.



Makalede ABD Kongresi ve Trump'a şu çağrıda bulunuldu:



"ABD Kongresi, Cemal Kaşıkçı cinayetine, bu cinayeti işleyen ekip ve Prens Muhammed'in buradaki rolüne ilişkin istihbarat kayıtlarının tamamen açıklanmasını talep etmeli. Ayrıca Kongre, Kaşıkçı'nın kaderini belirleyen yazılarında bahsettiği siyasi tutukluların bir an önce serbest bırakılmasını talep etmeli. Hatta Trump, bu zarar gören ve zarar veren prense desteğinde ısrar etse bile, gücünü bu tür insan hakları ihlallerinin ortadan kaldırılması için kullanmalı."



Veliaht Prens, muhalifleri gizli operasyonlarla susturmuş



New York Times, Amerikalı yetkililer ve Suudi Arabistanlı kurbanların arkadaşlarının ifadelerine dayandırdığı bir haberinde, Cemal Kaşıkçı cinayetinden bir yıl önce Prens Bin Selman'ın verdiği yetkiyle muhalifleri susturmak için izleme, kaçırma, alıkoyma ve işkence gibi yöntemlere başvurulduğunu belirtmişti.



Amerikalı yetkililerin "Suudi Hızlı Müdahale Grubu" adını verdiği ekibin, 2017'de muhaliflere karşı çok sayıda operasyonda yer aldığı ifade edilmişti.



Kaşıkçı'nın cesedi halen bulunamadı



Suudi gazeteci Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda katledilmişti.



Orta Doğu'nun en etkin gazetecilerinden, Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın, başkonsoloslukta öldürülmesi ve sonrasında yaşananlar, Türkiye ve dünya kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor.



Cinayetin üzerinden geçen sürede Kaşıkçı'nın ne zaman, nerede ve nasıl öldürüldüğüyle ilgili bilgiler ortaya çıktı, ancak cesedinin nerede olduğu konusu ise hala netlik kazanmadı.



Amerikan Washington Post gazetesi, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA), Kaşıkçı cinayetinin emrini Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'ın verdiği sonucuna ulaştığını yazmıştı.

