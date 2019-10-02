Son Dakika Haberleri: Kaşıkçı cinayetinin üzerinden tam bir yıl geçti: Kim ne dedi? Neler yaşandı? Süreç hangi aşamada?
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Kaşıkçı cinayetinin üzerinden tam bir yıl geçti: Kim ne dedi? Neler yaşandı? Süreç hangi aşamada?

6 dakika önce

Kaşıkçı cinayetinin üzerinden tam bir yıl geçti: Kim ne dedi? Neler yaşandı? Süreç hangi aşamada?

Kaşıkçı cinayetinin üzerinden tam bir yıl geçti: Kim ne dedi? Neler yaşandı? Süreç hangi aşamada?, System.String[]

Evlenecekti, konsolosluğa müstakbel karısı ile gerekli belgeleri edinmek için girdi. Kendisinden bir daha haber alınamadı.


Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'ndaki ölümünün üzerinden tam bir yıl geçti. Bu süreçte olay üzerindeki sis perdesi hala aralanamadı, Puzzle'ın bir araya gelen parçaları ise olayın bir korku filmine benzediğini işaret etti.

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Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı, İstanbul, Euronews, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 08:31 
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