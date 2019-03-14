Kaşıkçı Cinayetiyle İlgili 20 Şüpheli İçin Kırmızı Bülten
1 saat önce
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Interpol Türkiye'nin talebi üzerine 20 şüpheli hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı
cinayetiyle ilgili Interpol Türkiye
'nin talebi üzerine 20 şüpheli hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Suudi gazeteci Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan
'ın İstanbul
Başkonsolosluğu'nda öldürülmüştü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Türkiye Kaşıkçı cinayetinde infaz timinde yer aldıkları belirlenen 20 Suudi vatandaşı hakkında 15 Kasım 2018'de 18 ve 21 Aralık
2018'de 2 şüpheli hakkında kırmızı bülten çıkarılması talebinde bulunulmuştu. Edinilen bilgiye göre, Interpol Genel Sekreterliğince başvuruya istinaden toplam 20 şüpheli hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı öğrenildi.
(Musa Erdoğan/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 09:16 Kaynak: İHA
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