"Kaşıkçı Elması çalındı" iddialarına Milli Saraylar'dan yalanlama - Son Dakika
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"Kaşıkçı Elması çalındı" iddialarına Milli Saraylar'dan yalanlama

12.05.2022 14:25

Kaşıkçı Elması'nın çalındığı iddialarına Milli Saraylar'ın sosyal medya hesabından cevap geldi. Yapılan paylaşımda "Kaşıkçı Elması'nın kaybolduğu veya değiştirildiği ile ilgili gerçek dışı iddialar, Türkiye turizminin canlanmaya başladığı şu günlere hareketliliği baltalamaya yönelik maksatlı ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik girişimlerdir" denildi.

Tarihi elmasların en büyüğü ve en meşhurlarından biri olan 86 karatlık Kaşıkçı Elması'nın Topkapı Sarayı'ndan çalındığı iddiası bugün sosyal medyaya bomba gibi düştü.

İDDİALARA YANIT GELDİ

İddialara ilişkin açıklama yapan Topkapı Sarayı Daire Başkanı İlhan Kocaman, "Müzeciliğin gerektirdiği her türlü güvenlik tedbirleri altında bunları muhafaza ediyoruz. Bu konu daha önce de speküle edilmişti. Sahtecilikle ilgili bir durum asla söz konusu değildir. Eser, 32 aydır bu salonda sergileniyor" dedi.

"KAMUOYUNU YANILTMAYA YÖNELİK GİRİŞİM"

Sosyal medya söz konusu iddiayla çalkalanırken, Milli Saraylar'dan fotoğraflı bir açıklama geldi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Tarihî elmasların en büyüğü ve en meşhuru olarak gösterilen Kaşıkçı Elması, 2,5 yıldır Topkapı Sarayı'nda silah koleksiyonunun yer aldığı Dış Hazine Bölümü'nde sergilenmektedir. Kaşıkçı Elması'nın kaybolduğu veya değiştirildiği ile ilgili gerçek dışı iddialar, Türkiye turizminin canlanmaya başladığı şu günlere hareketliliği baltalamaya yönelik maksatlı ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik girişimlerdir. Başkanlığımızın her türlü iletişim ve bilgi sunma kanalları kamuoyuna açıktır. Gerek basında gerekse sosyal mecralarda yer alan mesnetsiz ve gerçek dışı iddialarla ilgili hukuki yollara başvurulacaktır."

'Kaşıkçı Elması çalındı' iddialarına Milli Saraylar'dan açıklama geldi: Maksatlı ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik girişim
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