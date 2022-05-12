KAŞIKÇI ELMASI KAYBOLDU İDDİASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA 32 AYDIR BURADA SERGİLENİYOR - Son Dakika
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KAŞIKÇI ELMASI KAYBOLDU İDDİASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA 32 AYDIR BURADA SERGİLENİYOR

12.05.2022 14:04

SOSYAL medyada, Kaşıkçı Elması'nın kaybolduğu iddia edildi.

SOSYAL medyada, Kaşıkçı Elması'nın kaybolduğu iddia edildi. İddialara ilişkin açıklama yapan Topkapı Sarayı Daire Başkanı İlhan Kocaman, "Müzeciliğin gerektirdiği her türlü güvenlik tedbirleri altında bunları muhafaza ediyoruz. Bu konu daha önce de speküle edilmişti. Sahtecilikle ilgili bir durum asla söz konusu değildir. Eser, 32 aydır bu salonda sergileniyor" dedi.

Sosyal medyada, Topkapı Sarayı Müzesi'nde sergilenen çevresi çift sıra olacak şekilde 49 tane elmas ile süslenmiş, 86 karat ağırlığındaki Kaşıkçı Elması'nın kaybolduğu iddia edildi. 14 Ekim 2019 tarihinden itibaren Topkapı Sarayı'nın Dış Hazine Bölümü'nde sergilenen ve ziyarete açık olan elmasın kaybolduğu iddialarına ilişkin Topkapı Sarayı Daire Başkanı İlhan Kocaman, bugün açıklamalarda bulundu.

"SPEKÜLE EDİLEMEZ GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİN TAMAMI ALINARAK SERGİLENİYOR"

Kocaman, "Topkapı Sarayı'nda bulunan yaklaşık 200 bin tarihi eser Milli Saraylar Başkanlığı'na Topkapı Sarayı'nın bağlanmasıyla birlikte yaklaşık 12 ayrı komisyon kuruldu. Bu eserlerin sayımı sırasında ve komisyonda sarayın uzman elemanlarının yanında, üniversitelerimizdeki uzman akademisyenlerimiz de bu komisyonda yer aldı. Eserlerin tamamı tek tek dikkatli ve titiz bir şekilde incelendi. Bunların hepsi tek tek gözden geçirildi. Envanter kayıtları karşılaştırıldı ve birçoğu sergilenmeye başladı. Topkapı Sarayı'nda sergilenen eserlerin neredeyse tamamı hiçbir şekilde güvenlik açısından veya diğer konularda speküle edilemez çünkü bu eserler her türlü müzecilik açısından gerekli güvenlik önlemlerinin tamamı alınarak sergilenmektedir" dedi.

"HABERLERİN KASITLI OLDUĞUNA İNANIYORUZ"

Dış Hazine Bölümü'nde yer alan Kaşıkçı Elması ve Topkapı Hançeri'nin en çok sorulan eserler arasında yer aldığını belirten Kocaman, " Fatih Köşkü'nde sergilenen bu eserler köşkün restorasyona alınması nedeniyle depoya kaldırılmıştı. Biz ziyaretçiler görsün diye bu salona getirdik ve burada ziyaretçilerimizin görmesini sağlıyoruz. Güvenlik konusunda da her türlü önlem alınmıştır. Alınmaya devam etmektedir. Özellikle Kaşıkçı Elması'yla ilgili daha önceden de spekülatif haberler çıkmış ve o dönemin yönetimi üniversitelerde komisyonlar oluşturarak bunlarla ilgili araştırmalar yaptırmış ve eserle ilgili raporlar da daha önceden de kamuoyuyla paylaşılmıştı. Haberlerin kasıtlı olduğuna inanıyoruz. Şu dönem özellikle pandemiden sonra yaklaşık 10-15 bin ziyaretçimiz her gün burayı ziyaret ediyor. Bu dönem bunun gündeme gelmesi biraz da turizmi baltalamak amacı olduğunun kanaatindeyiz" diye konuştu.

KAŞIKÇI ELMASI KAYBOLDU İDDİASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA 32 AYDIR BURADA SERGİLENİYOR
KAŞIKÇI ELMASI KAYBOLDU İDDİASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA 32 AYDIR BURADA SERGİLENİYOR
KAŞIKÇI ELMASI KAYBOLDU İDDİASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA 32 AYDIR BURADA SERGİLENİYOR
KAŞIKÇI ELMASI KAYBOLDU İDDİASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA 32 AYDIR BURADA SERGİLENİYOR
KAŞIKÇI ELMASI KAYBOLDU İDDİASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA 32 AYDIR BURADA SERGİLENİYOR

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Kaşıkçı Elması 32 aydır Topkapı Sarayı'nda sergileniyor Kaşıkçı Elması 32 aydır Topkapı Sarayı'nda sergileniyor 'Kaşıkçı Elması Çalındı' iddialarına Topkapı Sarayı'ndan açıklama geldi: 'Turizmi baltalamak için olduğu kanaatindeyiz' 'Kaşıkçı Elması Çalındı' iddialarına Topkapı Sarayı'ndan açıklama geldi: 'Turizmi baltalamak için olduğu kanaatindeyiz'

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAŞIKÇI ELMASI KAYBOLDU İDDİASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA 32 AYDIR BURADA SERGİLENİYOR - Son Dakika


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SON DAKİKA: KAŞIKÇI ELMASI KAYBOLDU İDDİASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA 32 AYDIR BURADA SERGİLENİYOR - Son Dakika
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