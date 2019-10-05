"kaşıkçı elması" topkapı sarayı'nda sergileniyor
1 saat önce
Tarihi elmasların en büyüğü ve en meşhuru olarak bilinen "Kaşıkçı Elması", Topkapı Sarayı'nda yeniden sergileniyor.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 03:52 Kaynak: DHA
Tarihi elmasların en büyüğü ve en meşhuru olarak bilinen "Kaşıkçı Elması", Topkapı Sarayı'nda yeniden sergileniyor.
86 karatlık "Kaşıkçı Elması", Topkapı Sarayı'nın silah koleksiyonunun sergilendiği Dış Hazine Bölümü'nde yeniden sergilenmeye başladı. Yoğun ilgi gören Kaşıkçı Elması için yüksek güvenlik önlemleri alındı. Etrafı 49 adet iri pırlantayla çevrili Kaşıkçı Elması'nın önünde zaman zaman uzun kuyruklar oluştu.
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