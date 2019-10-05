Son Dakika Haberleri: "kaşıkçı elması" topkapı sarayı'nda sergileniyor
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"kaşıkçı elması" topkapı sarayı'nda sergileniyor

1 saat önce

Tarihi elmasların en büyüğü ve en meşhuru olarak bilinen "Kaşıkçı Elması", Topkapı Sarayı'nda yeniden sergileniyor.

Tarihi elmasların en büyüğü ve en meşhuru olarak bilinen "Kaşıkçı Elması", Topkapı Sarayı'nda yeniden sergileniyor.

86 karatlık "Kaşıkçı Elması", Topkapı Sarayı'nın silah koleksiyonunun sergilendiği Dış Hazine Bölümü'nde yeniden sergilenmeye başladı. Yoğun ilgi gören Kaşıkçı Elması için yüksek güvenlik önlemleri alındı. Etrafı 49 adet iri pırlantayla çevrili Kaşıkçı Elması'nın önünde zaman zaman uzun kuyruklar oluştu.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 04:04 Kaynak: DHA
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