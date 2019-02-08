Kaşıkçı'nın Bilinmeyen Yönlerini Okuyacaksınız, Akıllarınızda Soru Kalmayacak"

Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, "Hatice Cengiz Anlatıyor: Cemal Kaşıkçı /Hayatı-Mücadelesi-Sırları" isimli kitaba ilişkin, "İnsanlar, işin magazin boyutunu biraz fazla merak etti.

Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, "Hatice Cengiz Anlatıyor: Cemal Kaşıkçı/Hayatı-Mücadelesi-Sırları" isimli kitaba ilişkin, "İnsanlar, işin magazin boyutunu biraz fazla merak etti. Bu kitapta bütün aradığınız soruların cevaplarını fazlasıyla bulacaksınız. Kitapta benimle ilgili, benim tanıdığım Cemal Kaşıkçı ve Türkiye kamuoyunun bilmediği Cemal Kaşıkçı'nın birçok yönlerini okuyacaksınız ve akıllarınızda bununla ilgili hiçbir soru kalmayacak. Bizler de elimizden geldiğince aslında bunun cevabını vermeye çalıştık." dedi.



"Hatice Cengiz anlatıyor, Cemal Kaşıkçı Hayatı-Mücadelesi-Sırları" isimli kitabın yazarları gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve Sinan Onuş ile Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Türk ve Arap Medya Derneği'nde düzenlenen basın toplantısında, kitabın yazılış süreci, içeriği ve hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu.



Yaşadıklarının zorluğunu anlatan Cengiz, "2 Ekim tarihinde bildiğiniz gibi konsolosluk önünde beklerken, yani evlilik işlemlerini tamamlamak için bulunduğumuz yerden, ekip aracıyla ayrılıp, en yakın karakola gidip, orada ifade vermek durumunda kaldım. Bu bir genç kız ya da bir insan için çok büyük bir travmaydı." dedi.



Kitabın yazılış sürecinde Mehmet Akif Ersoy ve Sinan Onuş'un çok büyük desteği olduğunu belirten Cengiz, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Arkadaşlarımın ricası üzerine hazırladığımız bu kitap, yazılı ve kayıtlı belge niteliğinde, bundan sonraki insanlara bırakabilmek arzusuyla yazıldı. Siz de yakından takip ettiniz, daha önce medyada bu konuyla ilgili röportaj ve habere konu olmadım. İnsanlar, işin magazin boyutunu biraz fazla merak etti. Bu kitapta, bütün aradığınız soruların cevaplarını fazlasıyla bulacaksınız. Kitapta benimle ilgili, benim tanıdığım Cemal Kaşıkçı ve Türkiye kamuoyunun bilmediği Cemal Kaşıkçı'nın birçok yönlerini okuyacaksınız ve akıllarınızda bununla ilgili hiçbir soru kalmayacak. Bizler de elimizden geldiğince aslında bunun cevabını vermeye çalıştık. Rahmetli Kaşıkçı'nın, hayatının son döneminde hayatında olan sevgilisi, nişanlısı ve onu seven biri olarak anılarımı yazabildiğim ölçüde yazmaya çalıştım."



Cengiz, medya camiasına çok yakın olmadığını belirterek, cinayetin ilk gününden itibaren olayla yakından ilgilenen Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın gazeteci dostları başta olmak üzere, bütün basın mensuplarına teşekkür etti.



Kitabın yazılma sürecinde Ersoy ve Onuş'un çok uğraştığını dile getiren Cengiz, "Onlar açısından yazmak kolay olmadı, çünkü anlatmak kolay olmadı. Normal bir hikaye değildi ve takdir edersiniz ki sizin haber olarak baktığınız şey, benim için bir trajediydi. Sizin acınız bir başkası için haber niteliği taşıyor ama siz bunu acı olarak yaşıyorsunuz." diye konuştu.



"Hiçbir açıklama, yaptırım ve uygulama Cemal'i geri getirmeyecek"



Hatice Cengiz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesine değinerek, "Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a özellikle teşekkür etmek istiyorum, çünkü hem bir devlet başkanı ve cumhurbaşkanı olarak hem de meseleye duygusal yaklaşması yönüyle, elinden gelen her şeyi siyasi ve diplomatik alanları kullanarak yaptı. Ayrıca bu süreçte benimle görüştü, o görüşme benim için manevi anlamda çok değerli ve çok önemli bir görüşmeydi." dedi.



Birleşmiş Milletler'in dün yaptığı açıklamanın önemine dikkat çeken Cengiz, konuşmasına şöyle devam etti:



"Avrupa Parlamentosu ve yeni seçilen Amerika kongresi üyelerini, burada bu meseleyi daha yakından takip etmeye ve ilgilenmeye davet ediyorum. Bunun dışında sürecin ilk zamanlarında Amerika Başkanı Donald Trump'ın, Amerika'ya gitmemle alakalı bir daveti vardı. Martta Amerika'ya bir ziyaretimiz söz konusu olabilir. Kendisinin bu konuyla alakalı olarak, yapmayı düşündüğü veya yakından takip etmekle ilgili yeni bir duruşu olması halinde, bunu güzel bir şekilde karşılayacağımızı bildirmek isterim.



Biliyorsunuz Suudi Arabistan ile alakalı olarak, cinayetin işlenmesinden yaklaşık 19 gün sonra cinayetin konsoloslukta işlendiğini resmi itiraf ettiler, fakat sonraki süreçte hükümetimizle alakalı ve hükümetimizin uygulamada hukuki yollarla takip etmiş olduğu süreçte, çok fazla yardımcı ve bu süreçte destek olmadılar."



"Ben Kral Selman'ın vicdanlı biri olduğunu düşünüyorum." diyen Cengiz, bu konunun aydınlatılması noktasında ve sonraki süreçte Türkiye'nin çalışmalarına destek olacağını düşündüğünü, en azından böyle bir temennisinin olduğunu söyledi.



Cengiz, "Ayrıca bu olay, duygusal yönü çok güçlü bir hadiseydi. Sadece bir cinayet, siyasi ve hukuki yönleri olan bir olay değil, neticede insanın en tabii hakkı olan yaşam hakkına bir tecavüz var. Duygusal yönü ne kadar güçlü olursa olsun, insanlar bu meseleyi bundan sonraki hayatlarında unutmasınlar istiyoruz." dedi.



Kitapla ilgili çok fazla taleplerinin olmadığını belirten Cengiz, "Çünkü hiçbir açıklama, yaptırım ve uygulanacak şey Cemal'i geri getirmeyecek. Cemal çok enterasan bir şekilde katledildi ama Cemal'in bir şekilde katlinden sonra bu cinayeti işleyenlerin cezalarını çekmesi ve sorumluların yargılanması, bir nebze sevdiklerine ve onu destekleyen insanların kalbine su serpmesi açısından önemlidir, bunu talep ediyoruz." diye konuştu.



"Kitabı yazarak, demokrasi mücadelesine bir tuğla koymuş olduk"



Gazeteci Mehmet Akif Ersoy da uzun zamandır gazetecilik yaptığını dile getirerek, "10 yıldır televizyonculuk yapıyorum, ekranlarda söylediklerimiz uçup gidiyor. Cemal Kaşıkçı cinayeti, gerçekten tarihte eşi benzeri görülmemiş ve rastlanmamış acı bir hadisedir. Bu hikayeyi yaşatmak adına ve gelecek nesillere aktarabilmek adına kalıcı bir eserin olması gerekiyordu." dedi.



Kitabın hazırlanması sürecinde, Kaşıkçı'nın nişanlısı Cengiz'in çok zorlandığını belirten Ersoy, şunları kaydetti:



"Bundan sonra da Cemal Kaşıkçı adına yazılan çok kitap çıkacaktır ve pek çok insan Kaşıkçı ile ilgili anılarını, hikayelerini, meslektaşları ve gazeteciler paylaşacak belki ama birinci ağızdan, en yakın tanığından, o gün orada, onu en son gören bir insanın ağzından bu hikayenin dünyaya anlatılması çok kıymetliydi. Dolayısıyla ben Hatice'ye, bu süreçte çok baskı yaptım. Birtakım mülakatlar yaptık, fakat Hatice zaman zaman vazgeçti, zaman zaman 'Hayır, artık bir şey konuşmak istemiyorum.' dedi. Çünkü onun için de çok zor bir dönemdi. Zannediyorum biraz da dostluğumuzla ilgili, çalışmalarımızı bu noktaya kadar getirebildik. Sinan Onuş'a da teşekkür ediyorum çok emek verdi, gece sabahlara kadar çalıştık ve sonunda ortaya Cemal Kaşıkçı hikayesine dair bir şeyler çıkarabildik. Temel maksat, bütün dünyanın bu meselenin peşinde olmasıdır, çünkü Cemal'i öldürenlerin kim olduğunu, öldürüldüğünü kabul ettiğini biliyoruz ama hala o adamlar, Cemal'in cesedinin nerede olduğunu bize söylemediler ve olayın üzerinden 4 ay geçti."



Gazeteci Sinan Onuş ise Cengiz'in, bir kadın olarak yaşadıklarından sonra kabuğuna çekilmek yerine mücadele etmeyi tercih ettiğini vurgulayarak, "Hatice Cengiz, bu mücadelede katillerin ortaya çıkarılması için önemli bir duruş sergilediği için teşekkür ediyoruz. İdeolojisi ne olursa olsun Cemal Kaşıkçı, bir gazeteciydi ve biz de gazeteciyiz. Uluslararası anlamda gerek insan hakları örgütleri, gerek gazeteci örgütleri, bu cinayetin aydınlatılması için büyük mücadele veriyorlar. Biz de bu kitabı yazarak, demokrasi mücadelesine bir tuğla koymuş olduk. O anlamda gazeteci olarak vahşice katledilen bir gazeteci arkadaşımıza da, gerekeni ve bizim üzerimize düşen vazifeyi yapmış olduk." diye konuştu.



Açıklamaların ardından, Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Ersoy ve Onuş gazetecilerin sorularını yanıtladı.



"Hatice Cengiz Anlatıyor: Cemal Kaşıkçı Hayatı-Mücadelesi-Sırları"



Gazeteci Sinan Onuş ve Mehmet Akif Ersoy'un kaleme aldığı, "Hatice Cengiz Anlatıyor: Cemal Kaşıkçı/Hayatı-Mücadelesi-Sırları" isimli kitap, Kopernik Kitap tarafından yayımlandı.



Cemal Kaşıkçı'yı, kişiliğini ve ilişkilerini birçok yönüyle anlattığı kitapta Cengiz'in günlük yazıları da ayrı bir bölüm olarak yer alıyor.



Çiftin Türkiye'de birlikte geçirdiği zamanlardan karelerin yanı sıra ABD'deki dostlarının özel paylaşımlarının yer aldığı kitapta, Cemal Kaşıkçı'nın geleceğe dönük planları, Suudi yönetiminin hangi uygulamasına güvenerek konsolosluğa gittiği, Hatice Cengiz'i babasından isterken neler yaşandığı ve odasının duvarında asılı fotoğraf gibi bilgiler aktarılıyor.



Cengiz'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir saat baş başa görüşmesinde konuşulanların da yer aldığı kitapta, Kaşıkçı'nın öldürüldüğü 2 Ekim'de, Hatice Cengiz'e WhatsApp'tan gönderdiği mesajların ekran görüntüsü de bulunuyor.

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