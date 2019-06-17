Kaşıkçı'nın oğlu Babalar Günü'nü kutladı

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İstanbullular Yıldırım ve İmamoğlu ortak yayınına kilitlendi

Seçim neden yenileniyor? İmamoğlu ve Yıldırım'dan dikkat çeken cevap

İmamoğlu cebinden 20 lira çıkararak YSK'nın kararını sorguladı: Buna hiç kimse inanmaz