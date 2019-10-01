Son Dakika Haberleri: Kaşıkçı'nın oğlunun "Suudi yargısına inancı sonsuz"
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Kaşıkçı'nın oğlunun "Suudi yargısına inancı sonsuz"

27 dakika önce

İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda geçen yıl öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın oğlu Salah Kaşıkçı, babasının cinayet davasında Suudi Arabistan yargısına güvendiğini belirtti.

Kaşıkçı'nın oğlunun

İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda geçen yıl öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın oğlu Salah Kaşıkçı, babasının cinayet davasında Suudi Arabistan yargısına güvendiğini belirtti.

Salah, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili babamı kaybetmemizin üzerinden bir yıl geçti. Daha önce de söylediğim gibi Suudi Arabistan yargısının adaleti sağlayacağına ve bu korkunç suçun faillerini cezalandıracağına inancım sonsuz. Ben de babam gibi vatana ve onun yöneticilerine sadık kalacağım." ifadesini kullandı.

Suudi gazeteci Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmüştü.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) tarafından haziran ayında açıklanan 101 sayfalık raporda Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı'yı kasten öldürmekten sorumlu tutulmuştu.

Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 01:40 Kaynak: AA
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