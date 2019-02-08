"Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini Veliaht Prens vermedi"
48 dakika önce
Suudi Arabistan'ın Dış İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el Cubeyr, "(Kaşıkçı cinayeti) Veliaht Prensin emir vermediğini, bunun hain bir operasyon olduğunu biliyoruz.
Suudi Arabistan
'ın Dış İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el Cubeyr, "(Kaşıkçı cinayeti) Veliaht Prensin emir vermediğini, bunun hain bir operasyon olduğunu biliyoruz." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 11:00
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