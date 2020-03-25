Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianamede, 18 sanık hakkında ayrı ayrı... - Son Dakika

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Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianamede, 18 sanık hakkında ayrı ayrı...
7 saat önce
Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianamede, 18 sanık hakkında ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.
Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianamede, 18 sanık hakkında ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 10:48 Kaynak: AA
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