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Kaşıkla yemek verilen, enjektörle su içirilen yavru karga, kafede masalara da misafir oluyor - Son Dakika

Kaşıkla yemek verilen, enjektörle su içirilen yavru karga, kafede masalara da misafir oluyor

05.07.2021 15:17

Kaşıkla yemek verilen, enjektörle su içirilen yavru karga, kafede masalara da misafir oluyor Antalya'da yavru karga, kafenin maskotu oldu 30 yıllık esnaf kafesinde yavru kargaya bebek gibi besliyor Mehmet Sırtıkara: "Kendisi gitmediği sürece ben onu bırakmak, giderse çok üzülürüm"...

Kaşıkla yemek verilen, enjektörle su içirilen yavru karga, kafede masalara da misafir oluyor

Antalya'da yavru karga, kafenin maskotu oldu

30 yıllık esnaf kafesinde yavru kargaya bebek gibi besliyor

Mehmet Sırtıkara:

"Kendisi gitmediği sürece ben onu bırakmak, giderse çok üzülürüm"

ANTALYA - Antalya'da esnaflık yapan Mehmet Sırtıkara, yuvasından düşen bir karga yavrusunu iş yerinde bebek gibi besliyor. Enjektörle su içirilen, kaşıkla beslenen yavru karga, kafenin de maskotu oldu. Masalara yancı olan kargaya müşteriler de büyük ilgi gösteriyor.

Muratpaşa ilçesinde kafe işleten 53 yaşındaki 2 çocuk babası Mehmet Sırtıkara'nın, çocukluğundan bu yana kargalara ilgisi vardı. Arkadaşının karga sevgisini öğrenen bir tanıdığı ağaçtaki yuvasından düşen bir yavruyu Sırtıkara'ya beslemesini için getirdi. Sırtıkara, internetten edindiği bilgilerle yavru kargayı enjektörle kedi mamasını sıvı şekle getirerek beslemeye başladı. Sırtıkara'nın enjektörle beslediği karga, kısa sürede kendini topladı ve büyümeye başladı. Şimdilerde kaşıkla haşlanmış tavuk ciğeri ve eti yiyen karga, sahibinin yanından bir an olsun ayrılmıyor. Sırtıkara'nın çay ocağının başında beslediği yavru karga, zaman zaman müşterilerin masalarına da misafir oluyor. Müşterilerinde ilgi gösterip sevdiği yavru karga, kafenin maskotu haline geldi.

Mehmet Sırtıkara, kargalara ilgisini bildiği bir arkadaşının bir ay önce yavru kargayı kendisine beslemesi üzerine getirdiğini söyledi.

"Hayalim gerçek oldu"

Arkadaşının yuvadan düşen ve annesini bulamayan bir yavru kargayı kendisine getirdiğini anlatan Sırtıkara, "Oldum olası kargalara hayranım, çok akıllı hayvanlar. O nedenle bir tane karga beslemek hayalimde vardı. Arkadaşımın vesilesiyle bu kuş bana geldi. 20 gündür bakıyorum, arkadaşım oldu. Çok akıllı ve güzel bir hayvan" diye konuştu.

"Elleriyle kaşıkla besliyor"

Yavru karganın akşamları iş yerinde kaldığını dile getiren Sırtıkara, "Beslemesini kedi mamasını ıslatarak yapıyorum. Yavaş yavaş tavuk eti ve ciğerini haşlayarak vermeye başladım. Önceden enjektörle besleme yapıyordum. Şimdi büyüdü, kaşıkla besleme yapıyorum. Sadece suyunu enjektörle veriyorum şimdi. Bırakıyorum dışarıya hangi masaya bıraksam oyun oynayanları izliyor. Parka götürüyorum. Kedilerden korkmasan bırakacağım yere rahat rahat gezsin. Akşama kadar dükkandayız bir gece ayrılıyoruz" dedi.

"Beni bırakırsa çok üzülürüm"

Ailesinin de kargayı çok sevdiğini ifade eden Sırtıkara, " 'İlk başta ne yapacaksın kargayı, nasıl besleyeceksin, kargayla uğraşılır mı' diyenler oldu. Şimdide hayatımıza girdi. Çok sevdik. Eşim,' çocuklarını bu kadar sevmezsin' diyor. Bunun sevgisi bambaşka. Büyüdüğü zaman beni bırakırsa çok üzülürüm. Kendisi gitmediği sürece ben bırakmam. Bırakıyorum gitmiyor. İstiyorsa gider. Şuan gitmek istemiyor. Hayatımıza renk kattı" ifadelerini kullandı.

Sırtıkara, kargayı kendisi kadar müşterilerin de çok sevdiğini belirterek, isteyenler olmasına rağmen vermediğini sözlerine ekledi.

Kaşıkla yemek verilen, enjektörle su içirilen yavru karga, kafede masalara da misafir oluyor
Kaşıkla yemek verilen, enjektörle su içirilen yavru karga, kafede masalara da misafir oluyor
Kaşıkla yemek verilen, enjektörle su içirilen yavru karga, kafede masalara da misafir oluyor
Kaşıkla yemek verilen, enjektörle su içirilen yavru karga, kafede masalara da misafir oluyor

Muratpaşa, Antalya, Tavuk, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kaşıkla yemek verilen, enjektörle su içirilen yavru karga, kafede masalara da misafir oluyor - Son Dakika


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