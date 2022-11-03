Ölüm yıldönümünde sosyal medyayı salladı! Arkada beliren kişi Abdullah Çatlı mı? - Son Dakika
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Ölüm yıldönümünde sosyal medyayı salladı! Arkada beliren kişi Abdullah Çatlı mı?

03.11.2022 13:39

3 Kasım 1996'da Balıkesir'in Susurluk ilçesinde içerisinde bulunduğu aracın kamyonun altında kaldığı ve Türkiye'nin en gizemli kazası olarak kayıtlara geçen kazada hayatını kaybeden Abdullah Çatlı'nın vefatından sonra evine giden gazeteciler, ilginç bir görüntü kaydetti. Evde arkada beliren kişinin Çatlı olup olmadığı hala bilinmiyor.

3 Kasım 1996'da saat 19.25 sularında Balıkesir- Bursa kara yolunda Susurluk ilçesi Çatalceviz mevkisinde DYP Şanlıurfa milletvekili Sedat Edip Bucak, İstanbul Kemalettin Eröge Polis Okulu Müdürü Hüseyin Kocadağ, Mehmet Özbay sahte kimlikli Abdullah Çatlı ile 1970 doğumlu Gonca Us'u taşıyan araç, bir kamyonun altında kaldı.

KAZA HABERİ KISA SÜREDE YAYILDI

Araçtakilerden hiçbirinin sağ çıkamaması bir yana içeridekilerin kimliği de Türkiye'de büyük bir efsanenin oluşmasına neden oldu. İddialara göre derin devletin içerisindeki hesaplaşma nedeniyle Abdullah Çatlı'ya suikast düzenlendi. Ancak bu kazanın bir düzmece olduğunu savunanlar da çıktı.

Kendi evinde arkada beliren kişi Abdullah Çatlı mı? Ölüm yıldönümünde yeniden gündem oldu

ÖLÜMÜYLE BİRLİKTE YENİDEN GÜNDEM OLDU

Abdullah Çatlı, bugün ölüm yıldönümü olması nedeniyle sosyal medyada yeniden gündeme geldi. Çatlı için Nevşehir'deki mezarında anma töreni düzenlenirken, sevenleri de çok sayıda paylaşıma imza attı.

Kendi evinde arkada beliren kişi Abdullah Çatlı mı? Ölüm yıldönümünde yeniden gündem oldu

EVDE BELİREN KİŞİ ABDULLAH ÇATLI MI?

Çatlı'nın ölüm yıldönümünde dikkat çeken bir video da yeniden dolaşıma girdi. Kanal D Ana Haber Muhabiri Burak Ersemiz'in Çatlı'nın hemen ölümünden sonra yaptığı haberde ilginç anlar yer aldı. Çatlı'nın evine giden Kanal D ekibi evi görüntülediği sırada arkada Çatlı'ya çok benzeyen bir kişi kapıyı açıp dışarı çıktı. Fakat görüntülerdeki bu kişinin Abdullah Çatlı olup olmadığı hiçbir zaman netlik kazanmadı.

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Abdullah Çatlı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ölüm yıldönümünde sosyal medyayı salladı! Arkada beliren kişi Abdullah Çatlı mı? - Son Dakika


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