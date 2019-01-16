Son Dakika Haberleri: Kasım 2018'de 409 Yatırım Teşvik Belgesi Verildi

Kasım 2018'de 409 Yatırım Teşvik Belgesi Verildi

1 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca geçen yılın kasım ayında 409 yatırım teşvik belgesi verildi.

Kasım 2018'de 409 Yatırım Teşvik Belgesi Verildi, System.String[]
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca geçen yılın kasım ayında 409 yatırım teşvik belgesi verildi.

Bakanlığın, Kasım 2018 dönemi yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, geçen yıl kasım ayında 409 yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Belge alan projelerin sabit yatırım tutarı 11 milyar 760 milyon 131 bin 605 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 14 bin 183 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Öte yandan, bu dönemde sabit yatırım tutarı 402 milyon 70 bin 33 lira olan ve bin 538 kişinin istihdam edilmesi öngörülen 64 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 08:46 Kaynak: AA

Ekonomi
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