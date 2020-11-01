Kasım 2020 Dünya Gündemi - Son Dakika

Kasım 2020 Dünya Gündemi

01.11.2020 09:45
Kasım 2020 Dünya Gündemi, System.String[]

Çin'de 2019'un sonlarında ortaya çıkmasının ardından dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili gelişmelerin yanı sıra ABD'de yapılacak başkanlık seçimleri kasım ayının önemli gündem maddelerini oluşturuyor.

Çin'de 2019'un sonlarında ortaya çıkmasının ardından dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili gelişmelerin yanı sıra ABD'de yapılacak başkanlık seçimleri kasım ayının önemli gündem maddelerini oluşturuyor.

1 Kasım

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde, Cumhuriyetçi Başkan Adayı Donald Trump, Michigan, Iowa, Kuzey Carolina, Georgia ve Florida'da, Demokrat Başkan Adayı Joe Biden ise Pensilvanya'da miting düzenleyecek.

New York ve civarında bulunan Müslüman sivil toplum kuruluşları, Fransa'nın İslamofobik tutumunu protesto edecek.

2 Kasım

Almanya'da ayın sonuna kadar sürecek Kovid-19 tedbirleri uygulanmaya başlayacak.

ABD'deki başkanlık seçimleri öncesi Trump, Kuzey Carolina, Pensilvanya, Michigan ve Wisconsin'de, Biden, Pensilvanya'da miting düzenleyecek.

3 Kasım

ABD'de Trump ve Biden'ın yarışacağı 59. Başkanlık Seçimleri düzenlenecek. Ayrıca Temsilciler Meclisinin tamamı ile Senatonun 35 üyesi için Kongre seçimleri de yapılacak.

4 Kasım

ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmesi süreci resmi olarak tamamlanacak.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı gözlemci heyeti, Amerikan seçimlerindeki gözlemleriyle ilgili basın toplantısı düzenleyecek.

6 Kasım

Toyota 2020 mali yarıyılına denk gelen mart-eylül gelir-gider dengelerini duyuracak.

8 Kasım

- Japonya'da sınırlı katılımcıyla düzenlenecek "Rikkoshi no Rei" töreninde 54 yaşındaki Veliaht Prens Fumihito, imparatorluk tahtının varisi pozisyonuna resmen yükselecek

9 Kasım

Belçika'da Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı video konferans yoluyla yapılacak.

- Belçika'da NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO 2030 Gençlik Zirvesi'ne video konferans yoluyla ev sahipliği yapacak.

10 Kasım

Belçika'da AB üyesi ülkelerin Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanları video konferans yoluyla toplanacak.

11 Kasım

Arnavutluk ile Kosova Futbol Milli Takımları "Elbasan Arena"da dostluk mücadelesinde karşılaşacak.

12 Kasım

- Sony yeni model oyun konsolu PlayStation 5'i satışa sunacak.16 Kasım

ABD Temsilciler Meclisi, seçimlerin ardından ilk kez toplanacak.

17 Kasım

Facebook ve Twitter CEO'ları, Biden ile ilgili New York Post haberini "sansürledikleri" gerekçesiyle Senato Adalet Komitesinde ifade verecek.

12 Kasım

Çinli sosyal medya platformu TikTok'un ABD'deki yasağı başlayacak.

17 Kasım

ABD'de New York Central Park'ta siyahi kuş gözlemcisini haksız yere polise şikayet eden Amy Cooper'in duruşması yapılacak.

19 Kasım

Belçika'da iki gün sürecek AB Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı düzenlenecek.

22 Kasım

Arnavutluk, Kosova ve Kuzey Makedonya'da çeşitli etkinliklerle Arnavutların "Alfabe Günü" kutlanacak.

23 Kasım

- Belçika'da AB Dış İlişkiler Konseyi, kalkınma konularında toplantı yapacak.

26 Kasım

ABD'de Şükran Günü kutlanacak.

27 Kasım

Japonya'da ABD hava üssünün eyalet kapsamında yerinin değiştirilmesine için arazi doldurulmasının durdurulması istemiyle Okinawa eyaletince açılan davada Naha Bölge Mahkemesi kararı duyuracak.

28 Kasım

Arnavutluk, Kosova ve Kuzey Makedonya'da çeşitli etkinliklerle Arnavutluk'un "Bayrak ve Bağımsızlık Günü" kutlanacak.

29 Kasım

Kosova'nın Poduyeva ve Kuzey Mitrovitsa belediyelerinde olağanüstü belediye başkanı seçimi düzenlenecek.

Çin Halk Cumhuriyeti, Başkanlık Sistemi, Avrupa Birliği, Belçika, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kasım 2020 Dünya Gündemi - Son Dakika


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