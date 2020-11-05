"Kasım-Aralık aylarına dikkat" - Son Dakika

Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması konusunda hassasiyet gösterilmesini isteyen Kütahya Valisi Vali Çelik, "Kasım ve Aralık aylarında çok daha dikkatli ve tedbirli olmak zorundayız" dedi.

Salgınla mücadelede yürütülen çalışmalar hakkında sendika başkanlarını bilgilendiren Vali Ali Çelik, devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini belirterek başarının topyekün mücadeleyle geleceğini söyledi.

" Çanakkale'deki birlik ve beraberlik ruhuyla hareket etmeliyiz" diyen Vali Çelik, "Ciddi bir vaka artışıyla karşı karşıyayız. Tüm birimlerimiz ve personelimiz, salgını durdurmak için sahada büyük bir özveriyle çalışıyor. Hepsine minnettarız. Gün fedakarlık günü. Toplumun her bir ferdinden destek ve fedakarlık bekliyorum. Salgına; STK'larımız, kamu görevlilerimiz ve vatandaşlarımızla hep birlikte dur demeliyiz" dedi.

Havaların soğumasıyla birlikte kritik sürece girildiğinin altını çizen Vali Çelik, "Hareketliliği azaltalım, mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayalım ve lütfen misafirliklere ara verelim. Her bir vatandaşımız bu kritik süreçte tedbirleri içselleştirmeli. Benim sizlerden talebim; ailelerinizi, çevrenizi, üyelerinizi ve ulaşabildiğiniz herkesi tedbirlere uyum noktasında nezaket ve sorumluluk içerisinde bilgilendirmeniz" diye konuştu. - KÜTAHYA