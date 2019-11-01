Son Dakika Haberleri: Kasım ayı Posof'a karla geldi
Son Dakika Güncel Kasım ayı Posof'a karla geldi

Kasım ayı Posof'a karla geldi

6 saat önce

Her mevsim ayrı bir güzellik sergileyen Posof vadisine bir renk daha katıldı.

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Her mevsim ayrı bir güzellik sergileyen Posof vadisine bir renk daha katıldı.

Ekim ayı başlarında ilk kar yağışı yaşanan Ardahan'ın Posof ilçesinde bugün etkili olan kar yağışı dağların beyaza bürünmesine neden oldu.

Kasım ayının başlangıcı ile Posof vadisini çevreleyen dağlara beyaz gelinliğini giydi. Ulgar dağı, Arsiyan dağı, Urema yaylası ve dağ beyazlara bürünürken Posof vadisinde renkler canlılığını korumaya hayvanların da otlaklarda otlamaları devam ediyor.

(İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 05:40 Kaynak: İHA
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