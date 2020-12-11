Kasım ayında 97,7 milyar TL kartlı harcama yapıldı - Son Dakika

Kasım ayında 97,7 milyar TL kartlı harcama yapıldı

11.12.2020 10:32
Kasım ayında 97,7 milyar TL kartlı harcama yapıldı, System.String[]

Banka ve kredi kartı kullanılarak, Kasım ayında 97,7 milyar TL tutarında toplam 529 milyon adet işlem gerçekleştirildi.

Banka ve kredi kartı kullanılarak, Kasım ayında 97,7 milyar TL tutarında toplam 529 milyon adet işlem gerçekleştirildi.

Koronavirüs pandemisiyle kartlı ödemeler artıyor. TEPAV'ın COVID-19'un Tüketici Harcamalarına Etkisi bülteninin 17'nci sayısı yayımlandı. Merkez Bankası'nın haftalık banka kartı ve kredi kartı harcama tutarları istatistiklerinden derlenen bilgilere göre Kasım ayında kartlı harcamalar bir önceki aya kıyasla yüzde 16 azaldı.

Kasım ayı değerlerinin elde edildiği 6, 13, 20 ve 27 Kasım haftalarında banka ve kredi kartı kullanılarak, sırasıyla, 23,7, 25,6, 23,9 ve 24,6 milyar TL tutarında işlem yapıldı. Adet olarak bakıldığında, ilgili haftalarda sırasıyla, 128, 141, 133 ve 127 milyon adet işlem kaydedildi.

Böylece, Kasım ayında banka ve kredi kartı kullanılarak 97,7 milyar TL tutarında toplam 529 milyon adet işlem gerçekleştirildi. Kasım 2020'de banka ve kredi kartı ile yapılan harcamaların tutarı Ekim 2020'ye kıyasla yüzde 16 azalırken, Kasım 2019'a kıyasla ise yüzde 1 arttı. Aynı dönemde işlem adedi ise aylık bazda yüzde 21, yıllık bazda yüzde 12 azalış gösterdi. Bir önceki yılın aynı dönemine göre kıyaslandığında, 13 Mart - 27 Kasım 2020'de yapılan harcamaların tutarı yüzde 11, işlem adedi ise yüzde 2 arttı.

Kasım ayında bir önceki aya göre harcamalar sadece müteahhit işleri ve elektrik-elektronik eşya, bilgisayar sektöründe artarken, en fazla kumarhane/içkili yerler, eğitim/kırtasiye/ofis malzemeleri, konaklama, yemek ve seyahat acenteleri/taşımacılık sektörlerinde azaldı. Aylık değişimlerde gözlenen sektörel farklılaşmalar, salgına yönelik sosyal hareketliliği kısıtlayıcı önlemlerin Kasım ayında sıkılaştırılmasının etkili olduğunu göstermektedir. Yıllık bazda bakıldığında ise, en fazla artış müteahhitlik işleri, elektrik-elektronik eşya, bilgisayar, diğer ve market ve alışveriş merkezleri harcamalarında görüldü. Kuyumcular, kamu/vergi ödemeleri, havayolları ve seyahat acenteleri/taşımacılık harcamaları ise azalış görülen sektörler oldu. Alışveriş yöntemi bakımından incelendiğinde ise Kasım ayında internet üzerinden yapılan alışverişler Kasım 2019'a göre yüzde 30 artarken, Ekim 2020'ye göre yüzde 6 azaldı. - İSTANBUL

Kasım ayında 97,7 milyar TL kartlı harcama yapıldı

Merkez Bankası, Kredi Kartı, Banka, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kasım ayında 97,7 milyar TL kartlı harcama yapıldı - Son Dakika


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