Kasım ayında çiçek açan erik ağaçları görsel şölen sundu - Son Dakika

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyretmesi dolayısıyla erik ağaçları çiçek açıp, meyve verdi.

Hava sıcaklıklarına aldanan erik ağaçları adeta bir gelin gibi beyaz çiçeklerle bezenirken körfezin bazı bölgelerinde ise üzerinde yaprak olmamasına rağmen bazı ağaçların dallarında da erikler bulunuyor.

Kasım ayında erik ağaçlarının çiçek açtığını gören vatandaşlar, bol bol fotoğraf çekiniyor.

Edremit Ziraat Odası Meclis Başkanı Dr. Mustafa Tan, AA muhabirine, iklim koşullarının çok yağışlı gitmediği söyledi.

Hava sıcaklığı nedeniyle adeta bahar yaşandığını ifade eden Tan, "Sonbahar devam ediyor. Oldukça stabil şekilde belirli bir seviyede devam ediyor ama önümüzdeki günlerde ani iklim değişiklikleri tabii ki erken açmış olan çiçekleri vurarak kurumasına neden olur. Özellikle poyraz rüzgarları hafif donlarla birlikte bu çiçekler üzerinde kötü sonuçlar doğurabilir." diye konuştu.

-"Erik ağaçları yeniden uyandı"

Burhaniye'de meyve bahçesi bulunan Sezgin Yaman da hava şartlarının ılıman gittiğinden erik ağaçlarının yeniden uyandığını belirterek, "Kendini baharda sandı ama bunlar Kasım ayında kırağılar yağdığında çiçeklerin hepsi heba olacak. Seneye meyve oluşumunu etkiler. Diğerleri açmadı ama bir iki ufak ağaç açtı. Mevsimlerin değişmesinden kaynaklanıyor bunlar. Küresel ısınma etkili oluyor." ifadelerini kullandı.