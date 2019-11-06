Son Dakika Haberleri: KASIM AYINDA DENİZ KEYFİ
Son Dakika Güncel KASIM AYINDA DENİZ KEYFİ

KASIM AYINDA DENİZ KEYFİ

6 saat önce

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN (İSTANBUL/DHA)İstanbul'da hava sıcaklığı 25 dereceye ulaştı, Kartal'da denize girenler oldu.

KASIM AYINDA DENİZ KEYFİ, System.String[]

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN (İSTANBUL/DHA)

İstanbul'da hava sıcaklığı 25 dereceye ulaştı, Kartal'da denize girenler oldu.

Kartal'da sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, güneşin tadını denize girerek çıkarttı. Denize giren Güneş Erinç, "Kasım ayına göre oldukça güzel bir hava. Yılın hemen hemen bütün aylarında denize giriyoruz" şeklinde konuştu.

Ahmet Kalkavan ise, "2 kilometre yüzeceğiz. 7 yaşımdan beri yüzüyorum" dedi.

Görüntü Dökümü:

----------

-Denize giren vatandaşlardan görüntü

-Vatandaşlar ile röp

-Denize atlamaları

-Genel ve detay görüntüler


İstanbul, Kartal, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 02:41 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İntihar eden 4 kardeşin evinin elektriğini kesen şirketten açıklama
İstanbul'da lastiği patlayan minibüs takla attı: Yaralılar var Necati Özkan'dan Canan Kaftancıoğlu'nun sert sözlerine ilk yorum: Meselenin ne olduğunu bilmiyorum İstanbul Tarım Müdürlüğü'nden rahatlatan açıklama: Ispanak'ta zehirlenmeye sebep olacak mikroorganizma tespit edilemedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 21:27:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: KASIM AYINDA DENİZ KEYFİ
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]