Kasım ayında deniz keyfi
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İSTANBUL'da hava sıcaklığı 25 dereceye ulaştı, Kartal'da denize girenler oldu.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 02:46 Kaynak: DHA
İSTANBUL'da hava sıcaklığı 25 dereceye ulaştı, Kartal'da denize girenler oldu.
Kartal'da sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, güneşin tadını denize girerek çıkarttı. Denize giren Güneş Erinç, "Kasım ayına göre oldukça güzel bir hava. Yılın hemen hemen bütün aylarında denize giriyoruz" şeklinde konuştu. Ahmet Kalkavan ise, "2 kilometre yüzeceğiz. 7 yaşımdan beri yüzüyorum" dedi.
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